Gece başlayacak sağanak için Bolu'da tedbir çağrısı

Valilikten uyarı:

Bolu Valiliği, kent genelinde gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre yağışların 28 Eylül Pazartesi 00.00–13.00 saatleri arasında etkili olması öngörülüyor.

Valilik açıklamasında, yağış döneminde kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar, yıldırım, ani sel ve su baskını gibi olumsuzlukların yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Beklenen etkiler:

Yetkililer, kısa süreli ve yerel olarak yoğunlaşabilecek sağanakların, özellikle alçak ve su toplayan bölgelerde su birikintilerine ve taşkınlara neden olabileceğini belirtti. Ulaşımda meydana gelebilecek aksamalara ve ani rüzgar etkilerine karşı dikkatli olunması istendi.

Vatandaşlara öneriler:

Valilik, yağış süresince meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi. Yetkililer, gelişmeler için resmi duyuruların takip edilmesini ve gerektiğinde önlemlerin alınmasını önerdi.

BOLU’DA GECE SAATLERİNDEN İTİBAREN KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR. VATANDAŞLARIN ANİ SEL, SU BASKINI VE YILDIRIM RİSKİNE KARŞI DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLMASI İSTENDİ.