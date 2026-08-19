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Tribünde rakip formayla bulunana kanuni müdahale zorunlu

Ahmet Haklıgör, 6222 sayılı kanuna göre ev sahibi tribününde deplasman forması tespit edilince kolluğun derhal müdahale etmek zorunda olduğunu söyledi.

GİRİŞ: 19 Ağustos 2026 - 10:46

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Tribünde rakip formayla bulunana kanuni müdahale zorunlu

Olay ve hukuki değerlendirme

Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı sırasında Gençlerbirliği tribününde Fenerbahçe formasıyla bulunan bir çocuğun tribünde tepkiyle karşılanması ve polisin müdahalesi kamuoyunda tartışma yarattı. Olayda forması çıkarılan taraftar olarak adı geçen Göktuğ Alımcı ve sosyal medyada konuşulan görüntüler sonrası hakkında işlem başlatılan Gençlerbirliği amigosu Şenel Akdemir ile ilgili gelişmeler, hukuki sınırların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

6222 sayılı kanunun yükümlülüğü:

Avukat Ahmet Haklıgör değerlendirmesinde, sporda şiddeti önlemeye yönelik 6222 sayılı kanun un önemli hükümlerine işaret etti. Haklıgör, kanunun 5. maddesinin 1b fıkrası kapsamında ev sahibi tribününde deplasman takım forması tespit edildiğinde kolluk birimlerinin müdahale ederek kişiyi tespit edilir edilmez oradan uzaklaştırmasının veya öncelikle deplasman tribününe yönlendirmesinin gerektiğini belirtti. Haklıgör ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının olaya ilişkin incelemeleri ve TCK madde 109 kapsamındaki değerlendirmelere de atıfta bulunduğunu aktardı.

Uygulama, yaptırım ve toplumsal tepki:

Haklıgör, bu tür durumların idari yaptırım doğurabileceğini; farklı bir forma giyilmesinin adli süreçte derhal hürriyetten yoksun kılma suçunun unsurlarını otomatik olarak oluşturmayacağını vurguladı. Olayda polisin müdahalesinin ve sonrasında Şenel Akdemir hakkında alınan gözaltı kararının, kanunda öngörülen güvenlik tedbirleriyle örtüştüğünü ifade etti. Ayrıca amigoya verilen denetimli serbestlik kararına değinilirken, Haklıgör sosyal medyada özellikle bir çocuğun maruz kaldığı tepkinin abartıldığını ve kimseye fiziksel şiddet uygulanmaması gerektiğini söyledi.

Haklıgör'ün değerlendirmesi, spor karşılaşmalarında güvenlik protokollerinin ve kanuni düzenlemelerin uygulama önceliğini hatırlatıyor. Olay özelinde ise, çocukların korunması ile kolluk ve kulüp yetkililerinin kanun kapsamındaki görevlerinin dengeli yürütülmesi gerektiği vurgulanıyor.

AVUKAT AHMET HAKLIGÖR, FENERBAHÇE FORMASIYLA GENÇLERBİRLİĞİ TRİBÜNÜNE GETİRİLEN ÇOCUĞA TEPKİ...

AVUKAT AHMET HAKLIGÖR, FENERBAHÇE FORMASIYLA GENÇLERBİRLİĞİ TRİBÜNÜNE GETİRİLEN ÇOCUĞA TEPKİ GÖSTERİLMESİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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