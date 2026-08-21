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Trump döneminin Katar hamlesi: KC-46A tankerleri satışına onay

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar'a 4,5 milyar dolarlık KC-46A tanker uçakları ve ekipman satışını onayladı, teklif Kongre'ye gönderildi.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 11:33

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EDİTÖR: Elif Demir

Trump döneminin Katar hamlesi: KC-46A tankerleri satışına onay

Satış onayı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar'a yönelik önemli bir silah satışını onayladığını duyurdu. Onaylanan teklif, Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A havadan yakıt ikmal uçağı ile birlikte çeşitli yedek parça, motor ve savunma sistemlerini kapsıyor. Söz konusu karar, resmî süreç gereği inceleme için ABD Kongre'sine gönderildi.

satışın ayrıntıları:

Paketin toplam değeri 4,5 milyar dolar olarak belirtildi. Teklifte ayrıca 8 adet PW4062 turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleri ve ilgili destek hizmetleri yer alıyor. Açıklamada, satışın bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği, bunun yerine "stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olarak" ABD ulusal güvenliğini destekleyeceği ifade edildi.

bölgesel bağlam ve tepki:

Katar, Orta Doğu'da ABD'nin en büyük askeri üssüne ev sahipliği yapıyor; El-Udeid Hava Üssü, bölgedeki operasyonlar için kilit konumda bulunuyor. Haberde ayrıca, 28 Şubat'ta başlayan çatışma sırasında üsse yönelik İran kaynaklı hedeflemelerin yaşandığı hatırlatıldı. Buna ek olarak, geçmişte Körfez ülkesinin ABD Başkanı Donald Trump'a lüks bir yolcu uçağı hediye ettiği ve bu uçağın artık başkanlık uçağı olarak kullanıldığı not edildi.

Satışın kongresel süreçten nasıl çıkacağı ve bölgesel aktörlerin bu gelişmeye nasıl tepki vereceği, önümüzdeki dönemde izlenecek konular arasında yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar&#039;a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt...

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar'a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını duyurdu.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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