Polatlı’da müşterek harekat ve teknoloji sergisi: Ateş Serbest-2026 tatbikatı sahada bütünlüğü gösterdi

Polatlı’da müşterek harekat ve teknoloji sergisi:

Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler Polatlı’daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesinde gerçekleştirilen Ateş Serbest-2026 Faaliyetinin Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı. Güler programda, tatbikat sahasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ateş gücü, harekat kabiliyeti ve yüksek teknolojiyle donatılmış imkanlarının açıkça görüldüğünü belirtti.

Konuşmasında ayrıca bugünün Ankara'nın başkent oluşunun 103'üncü yıl dönümü olduğunu anarak, Cumhuriyetin ve Millî Mücadele mirasının milletin iradesi ve ordunun kararlılığıyla bağdaştığını ifade etti.

Tatbikatın amacı ve sahadaki gösterge niteliği:

Güler, tatbikatın ordunun saha kapasitesini ve birliklerin müşterek harekat anlayışını sınama fırsatı sunduğunu söyledi. Bakanın ifadelerine göre 'İcra edilen bu önemli tatbikatımız da şanlı ordumuzun yüksek ateş gücünü, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini ve modern silah sistemlerimizin etkinliğini bir kez daha ortaya koymuştur.'

Bu yıl faaliyetin bir bölümünde, ilk defa olmak üzere farklı cins ve çapta çok sayıda silah ve sistemin kullanılması, ulaşılan seviyenin ve gelişen harekat kabiliyetlerinin somut göstergesi olarak değerlendirildi. Güler, atışların ve sahadaki intikal ile konuşlandırma faaliyetlerinin tatbikatın bütüncül başarısına işaret ettiğini vurguladı.

Personel, lojistik ve savunma sanayii iş birliği:

Bakan, sahadaki başarının titiz planlama, gerçekçi eğitimler, teknik hazırlıklar, bakım ve lojistik desteğin yanı sıra personelin fedakar ve disiplinli çalışmasının sonucu olduğunu belirtti. 'Başarı tesadüflerin değil, disiplinli çalışmanın, sürekli eğitimin ve kararlılığın eseridir' sözleriyle askerlerin gayretlerini takdir etti ve Harbiyelilerin kazanacağı tecrübenin altını çizdi.

Savunma sanayii vurgusu da konuşmanın önemli bir bölümünü oluşturdu. Güler, 'Cumhurbaşkanımızın liderliğinde savunma sanayimizde gerçekleştirdiğimiz atılımlar' sayesinde envanterin modernize edildiğini, kritik teknolojilerde yetkinliğin artırıldığını ve ihtiyaçların milli imkanlarla karşılandığını ifade etti. Savunma sanayii firmalarının, mühendislerin ve teknisyenlerin emeğine teşekkür etti ve ilgili kurumlarla koordineli çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Güler ayrıca elektronik harp, insansız sistemler, istihbarat ve komuta-kontrol süreçlerinin günümüz muharebe ortamında belirleyici olduğunu; bu unsurların hassas ateş desteği ve hedef tespitiyle uyum içinde olmasının başarıyı artırdığını belirtti.

Etkinlik kapsamında ayrıca araç, silah ve sistemlerin yer aldığı bir sergi alanı açıldı; bunun TBMM'nin ve kamuoyunun ordunun geniş kabiliyet yelpazesini görmesi açısından önem taşıdığı kaydedildi.

Faaliyete Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler’in yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Katar Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jassim Bin Ali Al Attiyah ve Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı da katıldı.

Güler konuşmasını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünü daha da artırma kararlılığı ve savunma sanayii ile koordineli çalışmanın süreceği taahhüdü ile sonlandırdı.

Bakan Güler: "Tatbikatımız, personelimizin nitelikli eğitim seviyesini bir kez daha ortaya koymuştur"