Tugay'dan 'vira bismillah' ile başlayan sezona destek

sezonun ilk gününde halde buluşma:

İzmirli balıkçılar, dört aylık av yasağı aranın ardından 1 Eylül itibarıyla yeniden denize açıldı. İlk ürünler İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'ne getirildi ve tezgâhlarda yerini aldı. Günün ilk ışıklarında halde balıkçı esnafıyla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, sezonun ilk mezadına katılarak av sezonunun startını kutladı.

Başkan Tugay, halde esnafı tek tek ziyaret ederek yeni sezondaki beklentilerini dinledi ve balıkçılara bol kazanç diledi. Açık artırmayla satışa çıkarılan sezonun ilk ürünlerini satın alan Tugay, bu ilk ürünlerin levrek ve barbun olduğunu belirtti.

vurgulanan öncelikler ve mesajlar:

Tugay açıklamasında, 1 Eylül'ün yeni av sezonunun başlangıcı olduğunu hatırlatarak tüm balıkçılara bereketli bir yıl diledi. "İzmir su ürünleri ihracatında şu anda Türkiye’nin lideri konumunda." değerlendirmesini yapan Tugay, İzmir'in sektördeki önemine dikkat çekti.

Başkanın öncelikli mesajı ise denizlerin korunmasıydı: "Denizleri korumamız lazım; denizlerin kirletilmemesi için herkes özen göstermeli ki, denizler de bereketini kaybetmesin." sözleriyle sürdürülebilir avcılığın ve çevre duyarlılığının altını çizdi.

sektör temsilcilerinin değerlendirmesi:

İzmir Ticaret Odası Su Ürünleri Meslek Komitesi Başkanı ve Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, 4,5 aylık aranın ardından başlayan sezona ilişkin gözlemlerini paylaştı. Çakan, sabah gelen balıklara bakıldığında verimli bir dönem başladığını; genel iklim ve yağış şartları nedeniyle bu yıl balıklarda havyar gözlendiğini belirterek "Bereketli bir sezon olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Başkan Tugay'a ziyarette İzmir Ticaret Odası temsilcilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halit Çelik, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Bülent Üngür ve sektör temsilcileri eşlik etti.

izmir su ürünleri hali ve sağlanan destekler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali, 29 yıldır kente hizmet veriyor. Buca Kaynaklar'da 58 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteren hal, işlem hacmi bakımından Türkiye'nin ilk sırasında yer alıyor. Tesiste 81 personel görev yapıyor; günlük ortalama 5 bin ziyaretçi ve 2 bin araç giriş-çıkışı yaşanıyor.

Halde 44 balık satış yeri, bir lokanta, bir çay ocağı, 748 metrekarelik soğuk hava deposu, dört buz satış yeri ve paket arıtma tesisi bulunuyor. İzmir Su Ürünleri Hali, işletme onay belgesine sahip sayılı hallerden biri olarak Avrupa Müktesebat Heyeti tarafından örnek hal olarak gösterildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, balıkçılığın güçlendirilmesi amacıyla yıl boyunca destek sağlıyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı aracılığıyla 15 ilçede, 34 su ürünleri kooperatifine bağlı 750'nin üzerinde balıkçıya yaprak buz, boya ve macun gibi doğrudan destekler sunuldu. Ayrıca halin hizmet şartları iyileştirildi; ibadethane ve tuvaletler yenilendi, kapalı mezat alanındaki balık temizleme bölümleri yenilendi, restoran yeniden açıldı ve açık mezat alanının ızgara sistemi ile sundurma çalışmaları başlatıldı.

Sezonun ilk gününde yapılan mezat ve ziyaretler, hem balıkçı esnafının moralini yükseltti hem de denizlerin korunmasına yönelik ortak bir bilinç mesajı verdi. Belediye ve sektör temsilcileri, yeni sezonun hem üretim hem de ihracat açısından İzmir için verimli geçmesini temenni etti.

Başkan Tugay, sezonun ilk mezadına katıldı