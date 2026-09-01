Seracılıkla geleceğe: Şanlıurfa'da 40 üretici modern sera desteği kazandı

Şanlıurfa'da modern seracılık adımı: 40 üretici seçildi

Şanlıurfa’da tarımsal üretimi modern tekniklerle güçlendirmeye yönelik Modern Seracılığın Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, başvuru şartlarını taşıyan üreticiler arasından 40 hak sahibi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Proje, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle yürütülüyor.

Hedeflenen üretim modeli ve teknik donanım:

Projeyle seçilen her üreticiye 1'er dekarlık modern sera kurulması planlanıyor. Kurulacak seralarda damla sulama ve gübreleme sistemlerinin yanı sıra biyoteknik mücadele uygulamalarının da kullanılması hedefleniyor. Bu sayede kontrollü ve yıl boyunca üretim yapılması, su ve gübre gibi tarımsal kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Finansman modelinde seraların %62,5 bölümünün hibe, kalan %37,5 kısmının ise üretici katkı payıyla karşılanacağı belirtildi. Proje, üreticilerin gelir düzeyini artırmayı ve bölgedeki tarımsal üretim kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

Belediye başkanının vurgu ve uygulamalar:

Programa katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, projenin kentin tarım geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı. Gülpınar, kentin tarımsal mirasını korurken üretimi çağın imkanlarıyla buluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "Çünkü bugün tarımda mesele yalnızca daha fazla üretmek değil; daha verimli, daha kontrollü ve daha sürdürülebilir üretmektir. Modern seracılık da tam bu noktada önemli bir imkân sunuyor" dedi.

Gülpınar ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin desteğini sadece fide ve fidanla sınırlamadıklarını, tohumdan toprağa, sudan üretim tekniğine kadar üretim zincirinin tüm aşamalarını güçlendirmeye çalıştıklarını ifade etti. Özellikle Şanlıurfa'ya özgü ata tohumlarının korunmasıyla birlikte modern üretim teknikleri, tarımsal eğitim ve akıllı sulama uygulamalarının yaygınlaştırılmasının hedeflendiği açıklandı.

Toprak ve su korumasına dair politikalar da programın öncelikleri arasında yer alıyor. Gülpınar, il genelinde uygulamalı tarımsal eğitimler ve fide/fidan desteklerinin sürdüğünü, toprak analizlerinde %50 destek sağlandığını belirtti. Ayrıca anıza ekim uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Akıllı Sulama Projesi ile suyun daha etkin kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi. Gülpınar, "Toprağı korumadan üretimi, suyu korumadan da tarımın geleceğini korumamız mümkün değil" sözleriyle önceliği özetledi.

Projenin zaman içinde daha fazla üreticiye ulaşması ve modern seracılığın Şanlıurfa genelinde yaygınlaşması hedefleniyor. Gülpınar konuşmasını, "Şanlıurfa ürettikçe büyüyecek, üreticimiz kazandıkça şehrimiz kazanacak" sözleriyle tamamladı.

Noter kurası ve programın kapanışı:

Şanlıurfa Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Eğitim Tesisinde düzenlenen programa; GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürü Salih Söğüt, Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanı Ahmet Eyyüpoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Halil Aydeniz, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Müdürü Ali Demir, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörü Beyhan Gergerli ile sera üreticileri katıldı.

Konuşmaların ardından, başvuran ve şartları taşıyan üreticiler arasından hak sahibi olacak 40 kişi noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Kurayla seçilen üreticilerin isimleri açıklandı ve program, katılımcıların toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

ŞANLIURFA TARIMINA MODERN SERA DESTEĞİ