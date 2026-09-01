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Mısır hasadı başladı: Osmaniye üreticisinin umudu ve endişesi

Osmaniye'de 349 bin dekarda başlayan mısır hasadında dolu verimi düşürdü, 400 bin ton rekolte bekleniyor, çiftçiler destek ve fiyat bekliyor.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 10:39

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EDİTÖR: Berk Doğan

Mısır hasadı başladı: Osmaniye üreticisinin umudu ve endişesi

hasat başladı, üreticide karışık duygular:

Türkiye'de mısır üretiminde yedinci sırada yer alan Osmaniye'de hasat sezonu başladı. İl genelinde 349 bin dekar alanda ekili mısırlardan yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor. Üreticiler genel olarak ürünün durumundan memnun olmakla birlikte, bazı bölgelerde etkili olan dolu yağışı verimde düşüşe yol açtı.

Sakarcalık köyünde 80 dönüm mısır eken 72 yaşındaki çiftçi Vasfi Koca, dolu nedeniyle mısır bitkisinin bir süre toparlanmaya çalıştığını, bunun sonucunda verim kaybı olduğunu anlattı. Koca, tarlada zararın azaltılması için yoğun işçilik ve ek gübreleme ile bitkinin desteklendiğini ifade etti.

dolu sonrası tarlada yapılan müdahaleler:

Vasfi Koca, dolunun oluşturduğu hasarı giderebilmek amacıyla tarlada ilave gübreleme yaptıklarını belirtti ve ürünün genel olarak iyi bir toparlanma gösterdiğini söyledi. Koca, "Hasarı giderebilmek için fazlasıyla gübre attık. Ancak bu duruma getirebildik. Şu anda dolu nedeniyle verimler düşük" diye konuştu. Çiftçi, ekonomik koşulların iyileştirilmesi halinde ekim alanlarının daha da artacağını vurguladı.

Koca, Türkiye'de endüstriyel mısır üretiminde kimi dönemlerde ihtiyaç fazlası olduğu halde ülke ihtiyacının karşılanamadığını, bunun ithalatla sonuçlandığını belirterek, yerli üretimin desteklenmesinin önemine dikkat çekti.

çiftçilerin fiyat beklentisi ve talepleri:

Üreticiler, piyasada tüccarın belirlediği fiyat uygulamasından şikayetçi. Vasfi Koca, fiyat açıklanmazsa ürünün tüccarın insafına kaldığını söyleyerek devlet ve hükümetten fiyat açıklaması talep etti. Mevcut durumda mısırın kilosuna 13 lira verildiğini aktaran Koca, maliyetlerin karşılanabilmesi ve gelecek yıl ekim kararlarının güvenceye alınması için beklentilerinin en az 17 lira olması yönünde olduğunu ifade etti.

Koca, sözlerini şu değerlendirmeyle tamamladı: "Türk çiftçisi desteklenir ve yeterli kazancı elde ederse ekim alanlarını daha da artırır. Böylece dışa bağımlılık azalır ve hem çiftçi hem devlet kazanır." Çiftçiler, hasatla birlikte alınacak destek ve açıklanacak taban fiyatın sezonun kaderini etkileyeceğini belirtiyor.

OSMANİYE’DE MISIR TARLALARINDA HASAT HEYECANI

OSMANİYE’DE MISIR TARLALARINDA HASAT HEYECANI

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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