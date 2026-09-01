Garanti BBVA Kirala filo tecrübesini telefon kiralama ve ikinci el satışına taşıyor

Garanti BBVA Kirala: filo markasından erişim ekosistemine dönüşüm:

Garanti BBVA Filo, faaliyetlerini daha geniş bir hizmet modeline taşıyarak isim değişikliğine gidip Garanti BBVA Kirala adını aldı. Şirket, araç kiralama işini sürdürürken yeni dönemde hizmet alanına yeni nesil akıllı telefon kiralama ve ikinci el araç satışı ekledi. Bu adım, yaklaşık 20 yıllık filo yönetimi deneyiminin farklı ürün kategorilerine aktarılması olarak konumlandırılıyor.

Yeni yapı, finansman, risk yönetimi, operasyon, servis ve ikinci el değer yönetimi alanlarındaki mevcut yetkinlikleri koruyup genişleterek bir erişim ve yaşam döngüsü ekosistemi oluşturmayı hedefliyor. Araç kiralama şirketin ana faaliyetlerinden biri olmaya devam ederken ilk adımlar teknoloji kiralama ve filo araçlarının doğrudan müşterilerle buluşturulması yönünde atıldı.

Yeni nesil akıllı telefon kiralama: şartlar ve işleyiş:

Garanti BBVA Kirala’nın araç dışındaki ilk yeni kategorisi akıllı telefon kiralama. Hizmet, belirli koşullar doğrultusunda bireysel Garanti BBVA müşterilerine 12 veya 24 aylık kiralama seçenekleriyle sunuluyor ve yalnızca Garanti BBVA Mobil üzerinden başvuru kabul ediyor. Müşteriler uygulamada sunulan modelleri görüp başvuru ve kiralama işlemlerini tamamlayabiliyorlar.

Kiralama süresi sonunda cihaz iade ediliyor; sunulan modelde kiralanan cihaz için satın alma seçeneği bulunmuyor. İsteyen kullanıcılar, dönem sonunda güncel koşullar ve stoklar doğrultusunda yeniden başvurarak farklı bir cihazla devam edebilecek. Cihazlar, poliçe koşulları kapsamında kiralama süresince sigorta teminatı altında oluyor ve hizmet iade süreçlerini de kapsayacak şekilde tasarlandı. Şirket, bu teknoloji kiralama modelini ilerleyen dönemde yeni ürün kategorileriyle genişletmeyi hedefliyor.

Filo araçlarının ikinci yaşamı: doğrudan satış ve şeffaf bilgi:

Garanti BBVA Kirala, kiralama süresi tamamlanan filo araçlarını artık doğrudan bireysel ve kurumsal müşterilerle buluşturuyor. Bu yaklaşım, araçların ikinci yaşamını şirketin yönettiği değer zincirinin parçası haline getiriyor ve yeniden kullanım süreçlerini şirket kontrolünde yürütmeyi sağlıyor.

Araç portföyü alıcıya bakım geçmişi, yapılan kontroller ve ekspertiz raporları ile sunuluyor. Ayrıca kullanıcılara Garanti BBVA Mobil üzerinden erişilebilen Araç Değerleme hizmeti aracılığıyla, CarData tarafından sağlanan piyasa verileri üzerinden araçlarının güncel değerini görme imkânı veriliyor.

Sürdürülebilirlik ve müşteri odaklı iş modeli:

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten’ın açıkladığı üzere Garanti BBVA Kirala, değişen müşteri beklentilerine karşı şekillenen bir iş modeli sunuyor. Banka, müşterilerin kolay, esnek ve güvenilir erişim modellerine yöneldiğini vurguluyor ve bu dönüşümü Radikal Müşteri Perspektifi yaklaşımıyla destekliyor. Akten, kurumun BBVA ortaklığıyla COP31’te yer aldığı dönemde sürdürülebilirliği sadece finansman açısından değil; iş modellerinin dönüşümü, kaynak verimliliği ve döngüsel ekonomi bağlamında ele aldıklarını belirtiyor.

Yeni modelde kiralama, yeniden kullanım ve ürünlerin ikinci yaşamının yönetilmesi gibi yaklaşımlar ön plana çıkıyor; amaç ürünlerin ekonomik ömrünü uzatmak ve kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlamak. Böylece hizmet, müşteri ihtiyaçlarına cevap verirken aynı zamanda çevresel etkinin azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Operasyonel birikim üzerine kurulu hedefler:

Garanti BBVA Kirala Genel Müdürü Burak Ali Göçer, şirketin yaklaşık 20 yıllık operasyonel deneyiminin yeni modelin temelini oluşturduğunu vurguluyor. Göçer, bu deneyimin üç somut karşılığı olduğunu belirtiyor: araç kiralama deneyiminin dijitalleştirilmesi, kiralama süresi tamamlanan araçların doğrudan ikinci el müşterileriyle buluşturulması ve akıllı telefon kiralama hizmetinin yalnızca Garanti BBVA Mobil üzerinden sunulması.

Yeni dönemin odağı, farklı ürün kategorilerinde güvenilir ve kolay bir kiralama deneyimi sunarken ürünün kullanım sürecini ve sonraki yaşamını da yönetebilmek. Garanti BBVA Kirala, bu yetkinlikler üzerine büyümeyi hedefliyor ve sunulan hizmetleri yaşam döngüsü yönetimi perspektifiyle entegre etmeyi planlıyor.

Şirket, kiralama süresi tamamlanan ürünlerin geri alınması, kontrol edilmesi ve yeniden kullanıma kazandırılması; yeniden kullanıma uygun olmayanların ise sorumlu geri dönüşüm süreçlerine yönlendirilmesi adımlarını da modelin ayrılmaz parçası olarak konumlandırıyor. Böylece hem müşteri deneyimi hem de kaynak verimliliği açısından döngüsel bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

MAHMUT AKTEN