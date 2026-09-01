Alo 193 devrede: kazada hasar ihbarı tek hattan yapılacak

Alo 193 ile yeni dönem:

1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla trafik kazalarında hasar ihbar süreçlerinde önemli bir değişiklik yürürlüğe girdi. Yeni uygulama kapsamında vatandaşlar, zorunlu trafik sigortası ve kasko kapsamındaki hasar ihbarlarını Alo 193 Ortak Hasar İhbar Merkezi üzerinden yapabilecek. Bu adım, kaza sonrası hangi sigorta şirketine başvurulacağı konusunda yaşanan kafa karışıklığını azaltmayı hedefliyor.

Uygulama sayesinde kaza yapan kişilerin her bir sigorta şirketini ayrı ayrı aramalarına gerek kalmayacak; Alo 193'e yapılan ihbar sisteme aktarılacak ve ilgili sigorta şirketine yönlendirme sağlanacak. Yetkililer bu hattın mevcut başvuru kanallarına ek bir alternatif olduğunu vurguluyor.

Nasıl işleyecek:

Vatandaşlar Alo 193'i aradıklarında kendilerinden bazı temel bilgiler istenecek. Bu bilgiler doğrultusunda sistem otomatik olarak hangi sigorta şirketine başvurulması gerektiğini tespit edecek ve vatandaşlara yönlendirme yapacak. Yönlendirme sırasında kişiye bir referans numarası verilecek; bu numara başvurunun saat ve dakikasının kaydını da içerecek şekilde sürecin takip edilmesini sağlayacak.

Sistem, doğrudan sigorta şirketlerine yapılan başvuruların devam etmesini engellemeyecek; aksine, Alo 193 hattı mevcut mekanizmalara ek bir iletişim seçeneği sunacak. Ayrıca ilgili sigorta şirketi, yönlendirmenin ardından vatandaşı arayarak hasar sürecinin nasıl ilerleyeceği, kusur tespiti ve ekspertiz süreçleri hakkında bilgilendirme yapacak.

Vatandaşa sağladığı faydalar:

Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Gökdağ, uygulamanın en önemli faydalarından birinin vatandaşları doğru muhataba daha hızlı ulaştırması olduğunu belirtti. Sistem aşağıdaki başlıca avantajları sunuyor:

Hızlı yönlendirme: Kiminle iletişime geçileceği otomatik tespit edilerek zaman kaybı azaltılacak.

Takip imkânı: İhbarın zaman damgası ve referans numarası ile başvurular daha sonra izlenebilecek.

Yetkisiz aracıların engellenmesi: Kaza sonrası vatandaşların bilgilerine ulaşarak vekalet almaya çalışan veya tazminatı yüksek gösterip yönlendirmeye çalışan kişi ve kurumların yarattığı mağduriyetlerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alo 193 üzerinden bu tür yetkisiz aracıların bildirilmesi de mümkün olacak.

Mevcut düzenlemelerle uyum ve süreç hızlanması:

Yetkililer ayrıca Alo 193 hattının, 1 Temmuz'da yürürlüğe giren düzenlemelerle birlikte değerlendirildiğinde vatandaşın tazminata ulaşma sürecinin hızlandığını ifade ediyor. 1 Temmuz'da devreye giren düzenleme kapsamında değer kaybı tazminatı, araç onarımı için atanan sigorta eksperi tarafından hesaplanıp ekspertiz raporuna yazılıyor ve sigorta şirketi tarafından ek bir başvuruya gerek kalmadan ödeniyor. Bu adım ve Alo 193 hattının devreye alınması birbirini tamamlayarak tazminata erişimi kolaylaştırdı.

Gökdağ, hasar süreçlerinin doğru yönlendirilmesiyle sigorta şirketlerinin süreçleri; eksik evraklar, ekspertiz adımları ve tazminat ödemeleri konusunda vatandaşa daha hızlı ve net bilgi verebileceğini belirtti.

Geliştirme ve kapsam beklentileri:

Şimdilik uygulama sadece zorunlu trafik sigortası ve kasko branşlarını kapsıyor. Ancak altyapı biçiminde kurulan sistemin ilerleyen dönemlerde başka sigorta branşlarını da kapsayacak şekilde genişletilmesi mümkün görülüyor. Mevcut düzenlemede hangi branşların ilave edileceğine dair bir hüküm yer almıyor; ancak sistem faaliyete alındıktan sonra yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda ek düzenlemeler gündeme gelebilir.

Uygulamanın pratik faydaları ve sahadaki geri dönüşler değerlendirildikten sonra, yetkililer sistemin kapsamını aşamalı olarak genişletme imkânını araştıracak.

Sonuç olarak, Alo 193 hattı kazadan hemen sonra doğru muhataba ulaşma, başvurunun kayıt altına alınması ve yetkisiz yönlendirmelere karşı koruma sağlayarak hasar yönetim süreçlerinde hem şeffaflığı hem de hızı artırmayı amaçlıyor. Vatandaşların yeni hattı kullanımı ve sigorta şirketlerinin koordinasyonu, uygulamanın etkinliğini belirleyecek temel unsur olacak.

TÜRKİYE SİGORTA BİRLİĞİ GENEL SEKRETER YARDIMCISI AHMET GÖKDAĞ,