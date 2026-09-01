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Masa tenisi dostluk ligi Malatya etabında kuşakları bir araya getirdi

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 32. etapta 8–80 yaş arası 100'den fazla sporcu yarıştı; dereceye girenlere kupa ve madalya verildi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:02

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Masa tenisi dostluk ligi Malatya etabında kuşakları bir araya getirdi

etkinlik özeti:

İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu ve Battalgazi Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Masa Tenisi Dostluk Ligi 32. Etabı tamamlandı. Organizasyon sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları takdim edildi.

geniş katılım ve yaş dağılımı:

Turnuvaya Türkiye'nin dört bir yanından 100'den fazla sporcu katıldı. Yarışmacılar arasında en küçüğü 8, en büyüğü ise 80 yaşında olan sporcular yer aldı; bu durum etkinliğin çok kuşaklı yapısını gösterdi.

lig yapısı ve terfi sistemi:

Müsabakalar toplam 8 lig şeklinde gerçekleştirildi. Her ligdeki müsabakalar sonucunda dereceye giren sporcular bir üst lige yükselirken, son üç sırada yer alan sporcular bir alt lige düştü.

organizasyon ve ödül töreni:

Müsabakalar 2 gün sürdü. Masa Tenisi Federasyonu Malatya İl Temsilcisi ve Masa Tenisi Dostluk Ligi Tertip Komitesi Başkanı Orhan Altay, İnönü Üniversitesi'ne ev sahipliği için teşekkür etti. Etkinlik sonunda dereceye giren sporculara kupaları ve madalyaları takdim edildi.

MASA TENİSİ DOSTLUK LİGİ&#039;NDE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

MASA TENİSİ DOSTLUK LİGİ'NDE KUPALAR SAHİPLERİNİ BULDU

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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