Toplantıda ilçe ve proje gündemi:

AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, Tunceli Öğretmen Evi'nde düzenlenen Daraltılmış İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda bir araya geldi. Toplantıya AK Parti İl Koordinatörü ve 27’nci Dönem Milletvekili Cengiz Demirkaya, AK Parti İl Başkanı Recai Hazar, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Çemişgezek Belediye Başkanı İbrahim Enes Somyürek, teşkilat başkanları, üyeler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Gündemde parti içi yenilikler ile Tunceli'de planlanan projeler vardı; katılımcılar fikir alışverişinde bulunarak yerel öncelikleri tartıştı.

Bakan ziyaretinin yansımaları:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin il ziyaretinin ardından Tunceli için planlanan projelerin toplam bedelinin 2 milyar liraya yakın olduğu açıklandı. Başkan Hazar, bakanın gelişinin kent için önemli olduğunu, birlikte değerlendirme ve kaynak yönlendirme bakımından somut adımlar doğurduğunu belirtti.

Hazar, bakan ziyaretinin bıraktığı en somut kazanımlardan birinin Tunceli'de ilk kez gerçekleşen Bölgesel Valiler Toplantısı olduğunu vurguladı ve bunun "Terörsüz Türkiye vizyonunun ne anlama geldiğini gösteren en büyük fotoğraf" olduğunu ifade etti.

Hedef: huzurun kalıcı olması:

Recai Hazar toplantıda, Tunceli için çok büyük hedeflerimiz var diyerek önceliklerinin kent halkının memnuniyetini sağlamak olduğunu söyledi. Hazar, Tunceli'nin "Terörsüz Türkiye sürecinde duyduğu huzurun kalıcı hale gelmesi" için hem yerelde hem de genelde tüm beklentileri karşılamaya çalışacaklarını kaydetti.

Projelerin niteliği ve uygulama takvimi netleştikçe bilgi paylaşımının yapılacağı; Hazar'ın sosyal medya hesaplarından güncellemeler vereceği belirtildi. Toplantı, yerel yönetimler ile merkezi idarenin koordinasyonuna yönelik adımların planlandığı bir platform olarak öne çıktı.

Katılımcılar arasında yapılan değerlendirmeler, önümüzdeki dönemde hem altyapı hem de sosyal alanlarda somut adımlar atılacağı mesajını verdi. İl teşkilatı, halkın beklentilerini dikkate alarak projelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

AK PARTİ TUNCELİ İL BAŞKANI RECAİ HAZAR