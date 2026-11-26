Olayın gelişimi:

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde, Hisarcık-Karbasan köyü yolu Şeyhçakır köyü yol ayrımı yakınlarında seyir halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Araç Sefa E. yönetimindeydi; olay sırasında araçta Sefa E., eşi Neslihan E. ve yolcu Elif Ö. bulunuyordu.

Yangının fark edilmesi üzerine üç kişi kendilerini son anda araçtan dışarı atarak alevlerin arasından kurtuldu. Yangının çıkış nedeni henüz tespit edilmedi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Müdahale ve sağlık durumu:

Yangının bildirilmesinin ardından 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini sevk etti. Dumandan etkilenen sürücü Sefa E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavi amacıyla Hisarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye çalışması ve soruşturma:

Hisarcık Belediyesi İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Bölgedeki jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları sürüyor.

KÜTAHYA’NIN HİSARCIK İLÇESİNDE SEYİR HALİNDEKİ BİR ARAÇTA ÇIKAN YANGINDA 3 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ. YANGININ 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ'NE BİLDİRİLMESİ ÜZERİNE BÖLGEYE İTFAİYE, JANDARMA VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ.