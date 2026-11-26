Zeytinburnu'da inşaat çalışması sırasında toprak kayması

İstanbul Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde saat 17.00 civarında bir inşaat alanında yapılan temel çalışması sırasında toprak kayması yaşandı. Olayda, inşaat alanının yanında bulunan binanın giriş kısmındaki yol çöktü ve yan binada oturanlar tahliye edildi.

olayın ayrıntıları:

Edinilen bilgiye göre kayma, temel kazısı yapılan alanda meydana geldi. Çökmenin etkilediği bitişikteki yapı 4 katlı bir bina oldu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çökmenin büyüklüğü ve zemin durumuna göre ekiplerin yaptığı ilk tespitler doğrultusunda bina sakinleri güvenli şekilde tahliye edildi. Tahliye sonrası vatandaşların geçici barınmaları için gerekli düzenlemelerin yapıldığı, tahliye edilenlerin otellere yerleştirildiği belirtildi. Olay yeri ve tahliye edilen bina ile kaymanın olduğu alan havadan da görüntülendi.

müdahale ve güvenlik önlemleri:

Olay yerine ulaşan birimler çevrede güvenlik çemberi kurdu, giriş çıkışlar kontrol altına alındı. Ekipler zeminin durumu ve yapıların güvenliği açısından inceleme yapıyor; çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, bölge sakinlerinin güvenliği için gerekli önlemler alındığını açıkladı.

Olayla ilgili mahalle sakini Kübra Güler şunları söyledi: "Olay saat 17.00 civarında oldu. Temel kazılmış sanırım. Toprak kayması olmuş. Ardından polis ekipleri, itfaiyeler geldi. Hemen şu yan sokağımızda oldu. Bitişiğimizdeki bina. Binadakiler tahliye edildi. Otellere yerleştirildiklerini duyduk. Şu anda giriş çıkışlar yok"

Yetkililer, soruşturma ve zemin incelemelerinin tamamlanmasının ardından bölgenin durumu hakkında kamuoyunu bilgilendireceklerini bildirdi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

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