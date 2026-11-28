Olay yeri ve yangın gelişimi:

Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi Tüfekçi Sokak adresinde bulunan iki katlı bir evde, ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve can kaybı:

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sırasında evde bulunan 52 yaşındaki Faruk Dönmez'in dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi ve cenazesi morga kaldırıldı.

İnceleme başlatıldı:

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ÇANKIRI'DA BİR EVDE ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.