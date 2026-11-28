Kargo paketinin patlamasında mahkeme kararını verdi

İstanbul Zeytinburnu'nda, 11 Ocak 2026 tarihinde bir sitenin resepsiyonunda açılan kargo paketinin patlaması sonucu yaralanan Çinli iş insanı Jılılı Halife olayıyla ilgili dava karara bağlandı. Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme bir sanık hakkında hapis cezası verirken iki sanığın beraatine hükmetti.

Olayın seyri:

İddianameye göre müştekiye kurye tarafından teslim edilen paket, Halife tarafından resepsiyonda açılmak istendiği sırada patladı. Olay sonrası yapılan keşifte, pakette havai fişek türevi madde, tetikleyici düzenekler, havai fişek kalıntıları ve kablolar bulundu. Yaralanan müştekinin adli muayene raporunda çok sayıda yaralanma tespit edildi.

Deliller ve soruşturma bulguları:

Kamera tespitlerine göre kargo, motosikletli bir kurye aracılığıyla teslim edildi. Kurye, paketi İstanbul Fatih'te bir açık otoparkta yüzünün yarısı cerrahi maske ile kapalı bir kişiden 300 lira karşılığında aldığı yönünde ifade verdi. Ayrıca kurye, çalıştığı iş yeri olarak bir kebapçıyı beyan etti. İddianamede yer alan kamera görüntülerinde ise kayıt saatinin gerçek saatten 20 saat 28 dakika geri olduğu belirtildi.

İddianamede sanık listesi; müşteki Jılılı Halife ve sanıklar Arjin Aşan, Muhammet Kartal ile Siyabend Aşan şeklinde yer aldı. Cumhuriyet savcısı, Kartal hakkında olayın planlı olduğunu ve müştekinin yaşam hakkına yönelik saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ileri sürerek ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti. Patlayıcı ve tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması suçu için ise 4'er ila 8'er yıl arası hapis cezası istendi.

Mahkeme kararı:

Alınan savunma ve beyanların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muhammet Kartal'ı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" ve "patlayıcı ve tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma" suçlarından toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanıklar Arjin Aşan ile Sipan Hazar'ın üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair somut delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Kararda, soruşturmadaki kamera kayıtlarındaki zaman sapması, kurye beyanları ve olay yerinde bulunan patlayıcı kalıntıları gibi delillerin değerlendirilmesiyle Kartal hakkında suçun işlendiğine kanaat getirildiği belirtildi. Diğer sanıklar için ise iddianamede ileri sürülen suçlamaları doğrulayacak yeterli delil olmadığı vurgulandı.

Dava dosyasında yer alan iddianame ve tıbbi raporlar mahkeme kararında etkili olurken, savcılığın talep ettiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine mahkeme daha alt sınırda hapis cezası verdi. Kararın hukuki gerekçeleri ve cezanın nasıl hesaplandığı duruşma tutanaklarına yansıdı.

Verilen hüküm ile ilgili taraflarca temyiz süreci ve olası hukuki işlemler takip edilecek.

Zeytinburnu’nda bir siteye gönderilen kargo paketinin patlamasına ilişkin davada karar: 1 sanık hakkında 16 yıl 8 ay hapis cezası