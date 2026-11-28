Kocaeli adliyesi önünde yaşanan ve tartışmalara yol açan cinayetle ilgili iddianame kabul edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Mart tarihinde adliye önünde meydana gelen olayda Emrah Çeliksoy’u göğsünden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanacak olan Sümeyye M. hakkında iddianame hazırladı. İddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi ve savcılık, sanığın haksız tahrik altında kasten öldürme suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Olayın kronolojisi:

Soruşturma tutanaklarına göre, olay 11 Mart günü Furkan Ö.'nün yargılandığı duruşma sonrası adliye çevresinde yaşanan arbedenin ardından gerçekleşti. Eski eşi Furkan’ın duruşmasından sonra dışarı çıkan kalabalık arasında çıkan karışıklık sırasında Emrah Çeliksoy’un sanıkla sözlü iletişime geçtiği ve sanığın kendini tehdit altında hissettiğini beyan ettiği kaydedildi. Bir süre sonra Sümeyye M. ve yakın arkadaşı adliye karşısındaki kafeye geçti; burada Sümeyye M. bıçak temin ettiğini ve kendini korumak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Sanığın ifadesinde Emrah’ın kafeye girip kendisine yaklaşması üzerine bir kez bıçak hamlesi yaptığı, Emrah’ın neresinden yaralandığını fark etmediği ve öldürme niyetinin olmadığını belirttiği yer aldı. Olay yerinde Emrah Çeliksoy hayatını kaybetti.

Sanığın iddiaları ve arka plan:

Sümeyye M., ifadesinde Emrah Çeliksoy’un kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, kendisini uyuşturucu vererek etkisiz hale getirdiğini ve olay sırasında çıplak fotoğraflarını çekerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü. Sanık, bu iddiaları yüzünden eşinin Furkan ile yaşadığı sorunların başladığını ve evliliklerinin ardından boşandıklarını anlattı. Evlilik sürecinde Emrah’ın nikahlarında bile bulunduğunu, daha sonra ise kendisine yönelik tehditlerinin ve uygunsuz mesajlarının sürdüğünü kaydetti.

Ayrıca dosyada, 31 Temmuz 2025 tarihinde Emrah ile Furkan arasında meydana gelen ve Emrah’ın Furkan’ı bıçakladığı, Furkan’ın da pompalı tüfekle karşılık verdiği olayın ardından Furkan’ın tutuklandığına ilişkin ifadeler yer aldı. Sanık, yaşanan bu geçmiş olaylar ve adliye çevresindeki provokatif tutum nedeniyle Emrah’ın kendisine saldıracağını düşündüğünü belirtti.

Sanığın savunması ve pişmanlık beyanı:

Sümeyye M., savunmasında olay anında korku içinde olduğunu, kafenin arka tarafına geçtiğini, montunun ipini kesmek bahanesiyle bıçak aldığını ve bıçağı kendini korumak amacıyla kullandığını söyledi. Duruşma salonunda Emrah’ın kendisine yönelik davranışlarını ve duruşma sonrası sarf ettiği tehditvari sözleri örnek gösterdi. Sanık, Emrah’ı öldürme niyetinde olmadığını, bir kez hamle yaptığını ve yaşananlardan dolayı pişman olduğunu dile getirdi.

İddianamede ayrıca sanığın daha önce iddia ettiği cinsel istismar ve tehdit iddialarına ilişkin beyanların soruşturma kayıtlarına geçirildiği, bu iddiaların davanın seyrinde delil olarak değerlendirileceği belirtildi.

İddianamenin hukuki çerçevesi:

Savcılık, soruşturma kapsamında topladığı deliller ve sanığın beyanları ışığında suçu, haksız tahrik altında kasten öldürme kapsamında değerlendirdi. İddianamede 12 yıldan 18 yıla kadar hapis istemi ile dava açılması talep edildi. Dosya kabul edildikten sonra duruşma sürecinde hem sanığın savunmaları hem de mağdur ve tanık beyanlarıyla delillere ilişkin değerlendirmeler mahkemece yapılacak.

Olayla ilgili kamuoyunda tartışılan iddiaların mahkeme aşamasında nasıl şekilleneceği, soruşturma ve duruşma safhasında ortaya çıkacak deliller doğrultusunda netlik kazanacak.

KOCAELİ'DE KENDİSİNE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ KİŞİYİ ADLİYE ÖNÜNDE BIÇAKLAYARAK ÖLDÜREN KADIN HAKKINDA İDDİANAME HAZIRLANDI. SAVCILIK, KADIN HAKKINDA HAKSIZ TAHRİK ALTINDA KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN 12 YILDAN 18 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEDİ.