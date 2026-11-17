Tunceli'de afet ve yangın farkındalığı artırıldı

Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, Bedri Es Aile Danışma Merkezi personeline yönelik bir afet farkındalık ve yangın eğitimi gerçekleştirildi. Programda hem teorik bilgiler hem de uygulamalı gösterimler yer aldı.

Eğitimin içeriği:

Eğitim kapsamında katılımcılara afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında nasıl hareket edilmesi gerektiği, doğru davranış biçimleri ve tahliye süreçleri hakkında ayrıntılı bilgi verildi. Öğretici oturumlarda risklerin azaltılmasına yönelik pratik öneriler ve öncelikli güvenlik adımları ele alındı.

Uygulamalı tatbikat ve ekipman eğitimi:

Programın önemli bir bölümünü, yangın anında yapılması gerekenler ve yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı oluşturdu. Katılımcılara söndürücü kullanım teknikleri uygulamalı olarak gösterildi ve senaryo bazlı tatbikatlarla bilgi pekiştirildi.

Yetkililer, toplumun afetlere karşı bilinç ve hazırlık düzeyini yükseltmeyi amaçlayan eğitim ve farkındalık çalışmalarının önümüzdeki dönemde de sürdürüleceğini bildirdi. AFAD işbirliğinde düzenlenen bu tür programların devam edeceği vurgulandı.

TUNCELİ’DE BEDRİ ES AİLE DANIŞMA MERKEZİ PERSONELİNE YÖNELİK AFET FARKINDALIK VE YANGIN EĞİTİMİ VERİLDİ.