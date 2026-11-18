Tunceli Devlet Hastanesi'nden KOAH bilgilendirmesi

Tunceli Devlet Hastanesi, Dünya KOAH Günü kapsamında kronik obstrüktif akciğer hastalığına (KOAH) dikkat çekmek ve erken tanının önemini vurgulamak üzere bir bilgilendirme çalışması düzenledi. Etkinlikte görev yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Beltinge Öztürk, hastalığın risk faktörleri, belirtileri ve tedavi süreçlerine dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı.

KOAH'ın risk faktörleri ve belirtileri:

Öztürk, KOAH gelişiminde sigara kullanımının en önemli risk faktörü olduğunu belirtti. Ayrıca pasif içicilik, hava kirliliği, genetik yatkınlık, beslenme bozuklukları, çocukluk çağı enfeksiyonları ve mesleki toz maruziyetinin de hastalığa katkıda bulunabildiğini aktardı. Hastalığın sık görülen yakınmaları arasında uzun süreli öksürük, balgam çıkarma ve özellikle eforla ortaya çıkan nefes darlığı bulunduğu ifade edildi.

Erken tanı ve tedavi yaklaşımları:

Uzm. Dr. Öztürk, KOAH'ın ilerleyici bir hastalık olduğunu ancak erken tanı ve uygun tedavilerle ilerlemesinin yavaşlatılabileceğini vurguladı. Tedavi yaklaşımları arasında sigaranın bırakılması, solunumsal ilaç tedavileri, düzenli fiziksel aktivite ve gerektiğinde rehabilitasyon uygulamalarının yer aldığı belirtildi. Öztürk, "KOAH, akciğerlerde hava akımının kalıcı olarak kısıtlanmasına neden olan ilerleyici bir akciğer hastalığıdır" sözleriyle hastalığın doğasını özetledi.

Hekim, şikayetlerin ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "Nefes almak yaşamaktır. Nefesinizi koruyun, sigaradan uzak durun ve şikayetlerinizi ihmal etmeyin" çağrısında bulundu. Vatandaşların uzun süren öksürük, balgam veya nefes darlığı gibi belirtiler gördüğünde sağlık kuruluşlarına başvurmalarının erken tanı açısından hayati öneme sahip olduğu hatırlatıldı.

Tunceli’de KOAH’a dikkat çekildi