Tunceli'ye doğa okulu: çocuklar için açık havada uygulamalı eğitim yatırımı

Tunceli'de doğayla iç içe eğitim için yeni adım

Tunceli Valiliği koordinasyonunda hayata geçirilecek Doğa Okulu projesi için hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak ile nakdi yardım protokolü imzalandı. Proje, Merkez Örenönü mevkiinde, Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsisli alanda inşa edilecek ve bölge çocuklarına doğayı keşfederek öğrenme olanağı sağlamayı hedefliyor.

Protokolün kapsamı ve idari sorumluluklar:

İmza töreniyle resmiyet kazanan protokol kapsamında, yapım sürecine ilişkin ihale, teknik kontrol ve kabul işlemleri İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek. Tunceli Valiliği, proje koordinasyonunu üstlenirken sahadaki alan tahsisi Milli Eğitim Müdürlüğüne ait olacak.

Eğitim hedefleri ve beklenen etkiler:

Proje, çocukların doğal çevreyle etkileşim içinde gelişimlerini desteklemeyi ve uygulamalı öğrenme imkânlarını artırmayı amaçlıyor. Doğa Okulu'nun, bölgedeki eğitim yatırımlarına katkı sunması ve öğrencilere açık havada deneyimsel eğitim fırsatları sağlaması bekleniyor.

Hayırsever Ahmet Müçteba Albayrak daha çok eğitim ve sağlık alanlarındaki destekleriyle biliniyor; bu destekle Tunceli'de sürdürülecek çalışmalarda yerel idarelerin sorumluluk paylaşımı öne çıkıyor. Projenin yapım süreci tamamlandığında, okulun eğitim programları ve kullanım biçimi Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda şekillenecek.

TUNCELİ’DE ÇOCUKLARIN DOĞAYLA İÇ İÇE EĞİTİM ALMASINI SAĞLAYACAK DOĞA OKULU İÇİN HAYIRSEVER AHMET MÜÇTEBA ALBAYRAK İLE NAKDİ YARDIM PROTOKOLÜ İMZALANDI.