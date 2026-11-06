Gençler COP31 için iklim dostu kampüs peyzajları tasarlıyor

Sürdürülebilir peyzaj çalışmaları Kutlubey Yerleşkesi'nde:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ÜNİDES desteğiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Türkiye sürecine katkı sunmak amacıyla Kutlubey Yerleşkesi'nde bir araya geldi. BARÜ Peyzaj Kulübü ile Atatürk Üniversitesi Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma/Kurtarma Kulübü üyelerinden oluşan ekip, uygulamaya dönük tasarım atölyesi kapsamında sürdürülebilir peyzaj çözümleri geliştiriyor.

Çalışmalara, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri ile birlikte katılan 20 kişilik ekip, akademik bilgi birikimini pratik tasarım önerilerine dönüştürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilecek alternatif peyzaj modelleri kampüs ölçeğinde uygulanabilirlik ve çevresel etki açısından değerlendirilecek.

Projede hedeflenen yaklaşımlar:

Çalışmalarda öncelik, iklim değişikliğine uyum, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kampüs yaşamı olarak belirlendi. Öğrenciler, su yönetimi, yerel bitki türlerinin kullanımı, ekolojik döngüler ve bakım gereksinimleri gibi bileşenleri dikkate alan tasarım alternatifleri üzerinde çalışıyor. Tasarım süreçleri, çevre duyarlılığını artırıcı ve ekolojik yaklaşımları önceleyen öneriler üretmeye odaklanıyor.

Sunum ve kurum desteği:

BARÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan alternatif projeler, Antalya'da düzenlenecek COP31 etkinliklerinde sunulacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'de yürütülen çalışmaları ziyaret ederek akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldı; gençlerin çevresel farkındalık ve çözüm odaklı çalışmalarıyla COP31 sürecine katkı sunması temennisinde bulundu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜNİDES DESTEĞİYLE COP31 SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ TASARIMLARI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KUTLUBEY YERLEŞKESİ’NDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.