Dolar 50,1526 +0,06%
Euro 55,9629 -0,38%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.560,87 -1,08%
EUR/USD 1,1157 -0,55%
Brent Petrol 97,65 -0,65%
--°

Gençler COP31 için iklim dostu kampüs peyzajları tasarlıyor

Bartın ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri ÜNİDES ile Kutlubey Yerleşkesi'nde COP31 için iklim dostu peyzaj tasarımları geliştiriyor.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 19:16

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Ayşe Şen

Gençler COP31 için iklim dostu kampüs peyzajları tasarlıyor

Sürdürülebilir peyzaj çalışmaları Kutlubey Yerleşkesi'nde:

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ve Atatürk Üniversitesi öğrencileri, ÜNİDES desteğiyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 Türkiye sürecine katkı sunmak amacıyla Kutlubey Yerleşkesi'nde bir araya geldi. BARÜ Peyzaj Kulübü ile Atatürk Üniversitesi Doğal ve Tarihi Yaşamı Koruma/Kurtarma Kulübü üyelerinden oluşan ekip, uygulamaya dönük tasarım atölyesi kapsamında sürdürülebilir peyzaj çözümleri geliştiriyor.

Çalışmalara, Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü öğretim üyeleri ile birlikte katılan 20 kişilik ekip, akademik bilgi birikimini pratik tasarım önerilerine dönüştürmeyi hedefliyor. Proje kapsamında geliştirilecek alternatif peyzaj modelleri kampüs ölçeğinde uygulanabilirlik ve çevresel etki açısından değerlendirilecek.

Projede hedeflenen yaklaşımlar:

Çalışmalarda öncelik, iklim değişikliğine uyum, doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir kampüs yaşamı olarak belirlendi. Öğrenciler, su yönetimi, yerel bitki türlerinin kullanımı, ekolojik döngüler ve bakım gereksinimleri gibi bileşenleri dikkate alan tasarım alternatifleri üzerinde çalışıyor. Tasarım süreçleri, çevre duyarlılığını artırıcı ve ekolojik yaklaşımları önceleyen öneriler üretmeye odaklanıyor.

Sunum ve kurum desteği:

BARÜ ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde hazırlanan alternatif projeler, Antalya'da düzenlenecek COP31 etkinliklerinde sunulacak. Rektör Prof. Dr. Ahmet Akkaya, BARÜ'de yürütülen çalışmaları ziyaret ederek akademisyen ve öğrencilerden bilgi aldı; gençlerin çevresel farkındalık ve çözüm odaklı çalışmalarıyla COP31 sürecine katkı sunması temennisinde bulundu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜNİDES DESTEĞİYLE COP31 SÜRECİNDE...

BARTIN ÜNİVERSİTESİ (BARÜ) VE ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜNİDES DESTEĞİYLE COP31 SÜRECİNDE SÜRDÜRÜLEBİLİR PEYZAJ TASARIMLARI GELİŞTİRMEK AMACIYLA KUTLUBEY YERLEŞKESİ’NDE ÇALIŞMALARA BAŞLADI.

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı
images

Bartın'da 60+ tazelenme üniversitesi ile 40 öğrenci yeniden sınıfa döndü
images

Tunceli'ye doğa okulu: çocuklar için açık havada uygulamalı eğitim yatırımı
images

Erciyes Üniversitesi akademik etkinliğini artırarak CWTS Leiden dünya sıralaması...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Enerjide bağımsızlık hedefiyle Mersin'den net mesaj

Ülker 95,7 milyar TL ciroyla bölgesel güç ve yenilik vurgusu yaptı

Konya'da sokağın ortasında çıkan kavgada genç ağır yaralandı

İnternetten organize dolandırıcılık ağı çökertildi: 11 tutuklu

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Ahlat'ta soğuk hava balık tezgâhlarına hareket getirdi