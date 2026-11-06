Erciyes Üniversitesi akademik etkinliğini artırarak CWTS Leiden dünya sıralamasında ilerledi

2026 CWTS Leiden sonuçları:

Hollanda’nın Leiden Üniversitesi bünyesindeki Bilim ve Teknoloji Çalışmaları Merkezi (CWTS) tarafından hazırlanan CWTS Leiden sıralaması, Web of Science (WoS) veri tabanındaki bilimsel yayınları temel alarak üniversitelerin akademik performansını değerlendirir. Sıralamada; bilimsel etki, iş birliği, açık erişim ve araştırmacıların cinsiyet dağılımı gibi göstergeler esas alınır.

ERÜ'nün sıralamadaki yeri ve veriler:

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), 2026 CWTS Leiden Dünya Üniversiteleri Sıralaması’nda toplam yayın sayısı bakımından dünya genelinde 805. sırada, Türkiye üniversiteleri arasında ise 11. sırada yer aldı. Geçen yıl dünya sıralamasında 810. ve Türkiye sıralamasında 12. olan ERÜ, 2026'da dünya genelinde 5 basamak, Türkiye genelinde ise 1 basamak yükselme kaydetti.

Sıralama verilerine göre ERÜ'nün toplam bilimsel yayın sayısı 2.202 olup, bu yayınların 166'sı kendi alanlarında en çok atıf alan ilk yüzde 10'luk dilimde yer aldı. Avrupa üniversiteleri sıralamasında ERÜ, bir önceki yıla göre 15 sıra yükselerek 236. sırada konumlandı.

Devlet üniversiteleri arasındaki detaylı gösterge sıralamalarında ERÜ; yüzde 1'lik yayın sayısında 4. sıra, yüzde 1'lik yayın oranında 4. sıra, yüzde 5'lik yayın sayısında 5. sıra, yüzde 5'lik yayın oranında 6. sıra, yüzde 10'luk yayın sayısında 7. sıra, yüzde 10'luk yayın oranında 8. sıra, yüzde 50'lik yayın sayısında 9. sıra ve yüzde 50'lik yayın oranında 5. sırada yer aldı.

yönetimden değerlendirme:

Rektörümüz Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün kuruluşundan bu yana sürekli yükselen bir profil sergilediğine dikkat çekti ve bu başarıya katkı sağlayan tüm üniversite mensuplarına teşekkür etti. Altun, sıralamadaki ilerlemenin üniversitenin akademik performansındaki gelişimin sürdüğünü gösterdiğini vurguladı.

Bu sonuçlar, ERÜ'nün araştırma üretkenliği ve atıf etkisini artırmaya yönelik çalışmalarının uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu ortaya koyuyor ve kurumun görünürlüğünü güçlendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ), HOLLANDA'NIN LEİDEN ÜNİVERSİTESİ BÜNYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN BİLİM VE TEKNOLOJİ ÇALIŞMALARI MERKEZİ (CWTS) TARAFINDAN HAZIRLANAN 2026 YILI DÜNYA ÜNİVERSİTELERİ SIRALAMASINDA YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRDÜ.