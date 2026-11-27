kafenin yıkımı ve süreç

Los Angeles Yaz Olimpiyatları'nda 1984 yılında erkekler 57 kilogram tüy sıklet kategorisinde bronz madalya kazanan milli boksör Turgut Aykaç'ın Seyhan Nehri kıyısında 1997'de verilen kafe yetkisiyle açtığı işletme, Adana Valiliği'nin bölgedeki işletmeleri yıkma kararı kapsamında 25 Kasım günü kaldırıldı. Aykaç, 30 yılı aşkın süredir aynı yerde faaliyet gösterdiğini ve yıllardır düzenli kira ödediğini vurguladı.

tahsis, kira ve idari değişiklikler:

Aykaç, kafenin kendisine dönemin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Aytaç Durak tarafından teşekkür ve teşvik amacıyla tahsis edildiğini belirtti. İlk yıllarda kirayı belediyeye ödediğini, daha sonra Milli Emlak yetkililerinin devreye girmesiyle ödemelerini oraya yaptığını söyledi. Bu sürecin devam ettiği ve ödemelerin düzenli olarak yapıldığı Aykaç tarafından ifade edildi.

İşletmenin tahsis edilme amacının 'benden sonraki sporculara örnek olmak' olduğunu aktaran Aykaç, tahsisin sözlü bir teşvik iradesiyle başladığını, daha sonra kiralama ve muhatap değişiklikleri yaşandığını anlattı.

mağduriyet ve talepler:

Yıkım sonrası açıklama yapan Aykaç, yalnızca kendisinin değil, kafe aracılığıyla istihdam sağlanan çalışanların da mağdur olduğunu belirtti. Aykaç, 'Burada bir sürü insan çalışıyor. Evine, çoluğuna çocuğuna ekmek götüren insanlar var' diyerek, kararın uygulama biçimine tepki gösterdi.

Milli sporcu, tek talebinin yetkililerin kendisine başka bir yerde iş yeri açma imkanı sağlaması olduğunu söyledi. Aykaç, belirsiz bir şekilde 'Benim tek isteğim başka bir yerde iş yeri açma şansı verilmesi' şeklinde yetkililere çağrıda bulundu.

Yıkımın gerekçesi olarak Adana Valiliği'nin Seyhan Nehri ve gölü kıyısındaki işletmeleri yıkma kararı gösterildi. Bu kararın bölgedeki işletmeler üzerindeki etkisi ve mağduriyet düzeyinin takip edilmesi bekleniyor.

Aykaç'ın olimpiyat başarısı ve ardından gelen yer tahsisi, hem kişisel bir destek hem de spor camiasında örnek teşvik amacı taşıdığı için, işletmenin kaldırılmasının yaratacağı algı ve sonuçlar yerel kamuoyunda dikkat çekiyor. Yetkililerden beklenen, mağduriyetlerin giderilmesine yönelik somut adımların açıklanmasıdır.

MİLLİ SPORCU TURGUT AYKAÇ