Ve Ateş Bizi Tüketiyor SDKM prömiyeri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yeni oyunu Ve Ateş Bizi Tüketiyor'ü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde ilk kez seyirciyle buluşturdu. Eser, yazar Murat Gülsoy'un metninden Müge Oskay tarafından sahneye uyarlanırken, yönetmenliğini Mehmet Birkiye üstlendi. Prömiyere sanatseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Sahne ve anlatı:

Oyun, hafıza, geçmiş, unutmak ve hatırlamak temalarını işlerken, gerçek ile düş; geçmiş ile bugün arasında akıcı bir anlatı kuruyor. Sahnelemede maske ve kukla tasarımı, müzik, ışık düzenlemeleri ile koreografi anlatının parçaları olarak öne çıktı. Toplam 18 oyuncunun yer aldığı yapımda bu unsurlar, metnin katmanlarını görselleştirmek için kullanıldı.

Prömiyer ve tepkiler:

Gösterimi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın eşi Prof. Dr. Figen Büyükakın, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü'nün eşi Ümmühan Hülagü ile çok sayıda davetli izledi. Gösterim sonunda izleyiciler oyuncuları ayakta alkışlarken, protokol sahneye çıkarak emeği geçen ekibe çiçek takdim etti.

Başkan Vekili Berna Abiş oyunu "Harika bir oyundu" sözleriyle değerlendirdi ve yönetmen, oyuncular ile teknik ekibi tebrik etti. Prof. Dr. Figen Büyükakın da hem sahnedeki performansı hem de sahne arkasındaki çalışmayı övgüyle karşıladı. Prömiyer, gösterimin ardından düzenlenen kokteylle sona erdi.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARININ YENİ OYUNU "VE ATEŞ BİZİ TÜKETİYOR", SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERKEZİ'NDE (SDKM) DÜZENLENEN PRÖMİYERLE İLK KEZ SEYİRCİYLE BULUŞTU.