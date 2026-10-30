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Turgutlu'da 21 yıl 4 ay hapisle aranan firari JASAT operasyonuyla yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde JASAT'ın operasyonuyla, çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari K.K. yakalandı ve tutuklandı.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Turgutlu'da 21 yıl 4 ay hapisle aranan firari JASAT operasyonuyla yakalandı

Jandarma ekipleri firariyi kıskıvrak yakaladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında çeşitli suçlardan toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi K.K. (36), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

operasyon ve yakalama:

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Yapılan çalışmada; 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme', 'hırsızlık', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından aranan ve hakkında toplam 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K.'nin yeri tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alındı.

adliye süreci:

Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından K.K., adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı ile Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT timlerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

MANİSA&#039;NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 21 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, HAKKINDA ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN 21 YIL 4 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN CEZAEVİ FİRARİSİ, JANDARMA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONLA KISKIVRAK YAKALANARAK TUTUKLANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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