Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

belediyeden dijitalleşme adımı:

Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmetlerin daha hızlı, şeffaf ve etkin yürütülmesi hedefiyle D-İmar Sistemine üç yeni başvuru türünü entegre etti. Yeni düzenlemeyle işlemlerin dijital ortamda daha düzenli takip edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

hangi başvurular çevrimiçi yapılacak:

Sistem üzerinden zemin ve temel etüt raporu başvuruları, zemin iyileştirme ve güçlendirme başvuruları ile yapı ruhsatı başvuruları alınacak. Bu üç hizmet 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren D-İmar Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

erişim ve hazırlık uyarısı:

Başvuru ekranına https://yapiruhsati.turgutlu.bel.tr:5443/YapiBelgeleriWeb/Kullanici bağlantısı üzerinden erişim sağlanmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapı sahipleri, müellifler, yapı denetim kuruluşları ve ilgili meslek mensuplarının başvuru süreçlerinde aksaklık yaşamamaları için gerekli hazırlıkları 14.09.2026 tarihi öncesinde tamamlamalarının önem taşıdığını bildirdi.

Belediye yetkilileri, sistemin devreye alınmasıyla birlikte başvuru ve değerlendirme süreçlerinin hızlanacağını, evrak takibinin dijital ortamda daha şeffaf hale geleceğini ve işlem maliyetlerinin azalmasının beklendiğini vurguladı.

TURGUTLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ŞEFFAF VE ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ADINA HAYATA GEÇİRİLEN D-İMAR SİSTEMİNE ÜÇ YENİ HİZMET DAHA EKLENDİ.