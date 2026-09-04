Dolar 48,2330 -0,37%
Euro 56,2961 -0,01%
Bist 13.967,40 +0,25%
Altın Gram 6.998,58 -0,59%
EUR/USD 1,1625 -0,05%
Brent Petrol 95,17 -0,37%
--°

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

Turgutlu Belediyesi, zemin ve temel etüt raporu, zemin iyileştirme ve yapı ruhsatı başvurularını 14.09.2026 itibarıyla D-İmar Sistemine taşıdı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Emre Koç

Turgutlu'da üç imar başvurusu D-İmar Sistemine taşındı

belediyeden dijitalleşme adımı:

Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, hizmetlerin daha hızlı, şeffaf ve etkin yürütülmesi hedefiyle D-İmar Sistemine üç yeni başvuru türünü entegre etti. Yeni düzenlemeyle işlemlerin dijital ortamda daha düzenli takip edilmesi ve değerlendirilmesi amaçlanıyor.

hangi başvurular çevrimiçi yapılacak:

Sistem üzerinden zemin ve temel etüt raporu başvuruları, zemin iyileştirme ve güçlendirme başvuruları ile yapı ruhsatı başvuruları alınacak. Bu üç hizmet 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren D-İmar Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

erişim ve hazırlık uyarısı:

Başvuru ekranına https://yapiruhsati.turgutlu.bel.tr:5443/YapiBelgeleriWeb/Kullanici bağlantısı üzerinden erişim sağlanmaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, yapı sahipleri, müellifler, yapı denetim kuruluşları ve ilgili meslek mensuplarının başvuru süreçlerinde aksaklık yaşamamaları için gerekli hazırlıkları 14.09.2026 tarihi öncesinde tamamlamalarının önem taşıdığını bildirdi.

Belediye yetkilileri, sistemin devreye alınmasıyla birlikte başvuru ve değerlendirme süreçlerinin hızlanacağını, evrak takibinin dijital ortamda daha şeffaf hale geleceğini ve işlem maliyetlerinin azalmasının beklendiğini vurguladı.

TURGUTLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ŞEFFAF VE...

TURGUTLU BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN HİZMETLERİN DAHA HIZLI, ŞEFFAF VE ETKİN ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ADINA HAYATA GEÇİRİLEN D-İMAR SİSTEMİNE ÜÇ YENİ HİZMET DAHA EKLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Muğla'da buzağı yaşam hattı: ilk 24 saatte müdahale ve uygulamalı eğitim
images

Muğla'da buzağı seferberliği: ilk 24 saatte müdahale önceliği
images

MSB fotoğraflarıyla operasyonu belgeledi: Girne açıklarında kayıp 16 kişi için a...
images

Milas’ta 132 muhtarın talepleri sahada çözüme taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gün doğumunda bostanda: Gercüş'te iki tilkinin oyunlu koşusu

Elazığlı güreşçi ali asaf çiçek milli kadroya seçildi

Öğrencilere sektörden eğitim: Arkas ile sürdürülebilir lojistik dersi BAU’da

Muğla'da buzağı yaşam hattı: ilk 24 saatte müdahale ve uygulamalı eğitim

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı