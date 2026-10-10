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Mahbuba lezzetleri GastroAntep’te ziyaretçilerin favorisi oldu

Mahbuba standı, GastroAntep’te çay, salep ve kahve çeşitleriyle binlerce ziyaretçi çekti; tadım etkinlikleri ve olumlu geri dönüşler markayı motive etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 18:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Mahbuba lezzetleri GastroAntep’te ziyaretçilerin favorisi oldu

GastroAntep sahnesinde Mahbuba'ya yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroAntep) stantları arasında Mahbuba büyük ilgi gördü. Festival ziyaretçileri, standta sunulan ürünleri tatma ve üreticilerden doğrudan bilgi alma fırsatı buldu.

standta sunulan çeşitler:

Mahbuba, çay ve kahvenin yanı sıra sıcak çikolata, salep, dibek kahvesi, menengiç kahvesi, Türk kahvesi, kapsül kahve, çekirdek kahve ve filtre kahve gibi geniş bir ürün yelpazesiyle festivalde yer aldı. Standı ziyaret edenler, 7’den 70’e farklı yaş gruplarından binlerce kişiyle tadım yapma imkânı buldu ve ürünler hakkında detaylı bilgi aldı.

ziyaretçi tepkileri ve markanın hedefleri:

Mahbuba yetkilisi Suzan Algünerhan, festival süresince aldıkları olumlu geri dönüşlerin hem motive edici hem de yol gösterici olduğunu belirtti. Algünerhan, "Festivalin başından beri alanımızda ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Ürünlerimizi tanıtıyor ve tadım etkinlikleri yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşlardan aldığımız olumlu geri dönüşler bizi gerçek anlamda hem mutlu ediyor hem de motive ediyor," diye konuştu.

Algünerhan ayrıca özellikle yeni çıkardıkları Türk kahvesina yönelik ilginin şaşırtıcı ve memnun edici olduğunu vurguladı. Çevre illerden gelen ziyaretçilerin yorumları ve değerlendirmelerinin markanın ürün geliştirme ve dağıtım stratejileri için önemli olduğunu kaydetti. Mahbuba yetkilileri, festivalde edindikleri geri bildirimleri kullanarak hedef kitleyi genişletmeyi ve ürün yelpazesini daha da zenginleştirmeyi planladıklarını ifade etti.

GASTROANTEP&#039;TE MAHBUBA&#039;YA YOĞUN İLGİ: VATANDAŞLAR MAHBUBA STANDINA AKIN ETTİ

GASTROANTEP'TE MAHBUBA'YA YOĞUN İLGİ: VATANDAŞLAR MAHBUBA STANDINA AKIN ETTİ

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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