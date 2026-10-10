Sultangazi’de Sivas’ın renkleriyle birlik ve kardeşlik vurgusu

5. Sivas Gardaşlık Günleri sultangazi’de gerçekleşti:

Sultangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Sultangazi Sivas Gardaşlık Günleri, Sivas’ın yöresel lezzetleri ve kültürel değerlerini kent sakinleriyle buluşturdu. Sultangazi Belediyesi Etkinlik Alanı’nda gerçekleştirilen organizasyon, çok sayıda dernek, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve muhtarın katılımı ile renkli görüntülere sahne oldu.

protokol konuşmaları:

Sultangazi Belediye Başkan Vekili Fatih Sultan Mehmet Çiçek, etkinliğin ismindeki "kardeşlik" vurgusuna dikkat çekti. Çiçek, kardeşlik kavramını vefa ile ilişkilendirerek, "Kardeşlik festivalimizin çok güzel bir ismi var, kardeşlik. Tabii kardeşlikle ilgili bilinmesi gereken bazı şeyler var. Biz kardeşlik deyince vefayı anlıyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmasında halk ozanı Aşık Veysel’e ait dizelere yer veren Çiçek, "Şarkışlalı, Sivrialan köyünden Koca Veysel diyor ki, ‘Beni hor görme kardeşim, sen altınsın ben tunç muyum?’ İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız. Allah’a emanet olun, kalın sağlıcakla" sözleriyle katılımcılara teşekkür etti.

Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik ise Sultangazi ile Sivas arasındaki hemşehrilik bağlarını öne çıkararak, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti. Çelik, Sivas’ın tarihî ve kültürel önemine dikkat çekip, "Sivas’ın yolu Mustafa Kemal’e çıkar. Sivas’ın yolu Hacı Bektaş’a çıkar. Sivas’ın yolu Mevlana’ya çıkar. Sivas’ın yolu Yunus Emre’ye çıkar. Ve Sivas’ın yolu birlik ve beraberliğe çıkar" diyerek birlik dileğinde bulundu.

Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı ise konuşmasında Sivas’ın Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden Millî Mücadele yıllarına kadar uzanan tarihî rolünü hatırlattı. Kaşıkçı, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Sivas’ta son kararı vermiştir. Türk milletinin temsilcileri orada toplanmıştır. Bağımsızlık yolundaki kararların son noktası Sivas’ta olmuştur. Sivas bizim kaderimiz olmuş. Sivas bizim her zaman yuvamız olmuştur" ifadelerini kullandı.

yöresel kültür ve katılım:

Etkinlik boyunca Sivas’a özgü yemekler, el sanatları ve müzikler tanıtıldı; katılımcılar halaylarla programa eşlik etti. Farklı dernek ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri bir araya gelerek hemşehrilik bağlarını güçlendirdi. Organizasyona katılan mahalle muhtarları ve STK yöneticileri etkinliğin birlik, beraberlik ve kültürel paylaşım açısından önemine vurgu yaptı.

Program, yerel kültürün canlı tutulmasına dair mesajlar ve protokol üyelerinin birlik, kardeşlik ve dayanışma çağrılarıyla son buldu.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN ‘SİVAS GARDAŞLIK GÜNLERİ’NDE’ SİVAS’IN YÖRESEL LEZZETLERİ VE KÜLTÜREL DEĞERLERİ VATANDAŞLARLA BULUŞTU. ÇOK SAYIDA SİVİL TOPLUM KURULUŞU TEMSİLCİSİ, DERNEK YÖNETİCİSİ VE MUHTARIN KATILDIĞI ORGANİZASYONDA HALAYLAR ÇEKİLİRKEN, PROTOKOL ÜYELERİ YAPTIKLARI KONUŞMALARDA BİRLİK, BERABERLİK VE KARDEŞLİK MESAJLARI VERDİ.