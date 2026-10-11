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Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 seferle yolcularını ağırlayacak

Turistik Doğu Ekspresi 2026-27 kışında her iki yönde toplam 70 sefer yapacak; seferler Aralık'ta başlayacak ve biletler 26 Ekim'de satışa çıkacak.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 12:45

GÜNCELLEME: 11 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Emre Koç

Turistik Doğu Ekspresi yeni sezonda 70 seferle yolcularını ağırlayacak

Sefer planı ve tarihleri:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin 2026-2027 kış sezonunda her iki yönde 35’er olmak üzere toplam 70 sefer gerçekleştireceğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, Ankara-Kars yönündeki seferlerin 21 Aralık 2026 ile 10 Mart 2027 tarihleri arasında; Kars-Ankara yönündeki seferlerin ise 23 Aralık 2026 ile 12 Mart 2027 tarihleri arasında yapılacağını bildirdi.

Sefer günleri programı da duyuruldu: Ankara-Kars yönünde trenler pazartesi, çarşamba ve cuma günleri; Kars-Ankara yönünde ise çarşamba, cuma ve pazar günleri hareket edecek. Bakanlık, son sefer tarihlerini de netleştirerek yolcuların planlama yapmasını kolaylaştırdı.

Güzergah ve gezi duruşları:

Turistik Doğu Ekspresi, demiryolu yolculuğunu Anadolu’nun tarihi, kültürel ve doğal değerleriyle buluşturma hedefini sürdürecek. Ankara-Kars yönünde güzergâh üstünde Erzincan ve Erzurum istasyonlarında; Kars-Ankara yönünde ise İliç, Divriği ve Sivas istasyonlarında gezi amaçlı duruşlar yapılacak. Bu molalar sayesinde yolcular, tren yolculuğunun yanı sıra güzergâh üzerindeki şehirleri yerinde görme fırsatı bulacak.

Vagon düzeni ve bilet satışı:

Tren, yataklı ve yemekli vagonlardan oluşuyor. Bakanlığın verdiği bilgiye göre her yataklı vagonda 10 kompartıman bulunuyor ve her kompartımanda 2 yatak yer alıyor; bir yataklı vagondaki kapasite toplam 20 yolcu olarak hesaplanıyor. Ayrıca tren bünyesinde bir yemekli vagon hizmet verecek.

Bilet satışlarıyla ilgili olarak Uraloğlu, bireysel yolcular için satışların 26 Ekim tarihinde başlayacağını ve biletlerin TCDD Taşımacılık satış kanallarından temin edilebileceğini belirtti. Bakanlık duyurusu, kış sezonu planlaması yapan yolcular için erken rezervasyon imkânı sağlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Turistik Doğu Ekspresi ile hem turizm hareketliliğini hem de bölge tanıtımını desteklemeyi amaçladıklarını vurguladı. Yolcular, sefer takvimine göre plan yaparak hem tren yolculuğunun keyfini çıkarabilecek hem de güzergâh üzerindeki kültürel durakları gezebilecekler.

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YENİ SEZONDA 70 SEFER YAPACAK (ARŞİV)

TURİSTİK DOĞU EKSPRESİ YENİ SEZONDA 70 SEFER YAPACAK (ARŞİV)

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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