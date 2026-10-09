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Turizme yeni yön: bakan Ersoy liderliğiyle Türkiye küresel konumunu güçlendiriyor

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, WTTC'nin 'Üstün liderlik' ödülünü Türkiye adına aldı; kamu-özel iş birliğiyle turizmin rekabet gücünü artırma hedefini vurguladı.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Turizme yeni yön: bakan Ersoy liderliğiyle Türkiye küresel konumunu güçlendiriyor

WTTC'den 'üstün liderlik' ödülü:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirme çalışmalarının uluslararası alanda karşılık bulmasının ardından ‘WTTC Global Champion Award for Outstanding Leadership in Travel & Tourism’ ödülünü kabul etti. Ödül töreni, Malta’nın başkenti Valletta’da düzenlenen 26. WTTC Küresel Zirvesi kapsamında, 8 Ekim’de gerçekleştirilen gala yemeğinde yapıldı.

Bakan Ersoy ödülü, Türkiye’nin destinasyon geliştirme, rekabet gücünü artırma ve kültürel ile doğal mirasını dünyaya tanıtma çabalarının bir yansıması olarak sektörü ve çalışanları adına teslim aldı. Açıklamada, ödülün kamu-özel sektör iş birliğini güçlendiren vizyonu nedeniyle verildiği vurgulandı.

Ödülün gerekçeleri ve sektör etkisi:

WTTC, Bakan Ersoy’a yönelik değerlendirmenin merkezine, Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmeye yönelik liderlik rolünü, sektörün rekabet gücünü artıran uygulamaları ve destinasyon gelişimine yaptığı katkıları koydu. Kurum, ayrıca Türkiye’de kültürel ve doğal mirasın uluslararası tanıtımına yönelik çalışmaların, daha yenilikçi, dirençli ve sürdürülebilir bir küresel turizm vizyonuyla örtüştüğünü belirtti.

TGA ve kamu-özel sektör iş birliği:

Haberde öne çıkan bir diğer nokta, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) kamu ve özel sektör ortaklığındaki rolü oldu. TGA, ülkenin destinasyonlarını ve kültürel zenginliklerini uluslararası platformlarda tanıtma çabalarını koordine ederek Türkiye’nin marka değerinin ve rekabet gücünün artmasına katkı sunuyor.

WTTC hakkında verilen bilgiye göre, kuruluş küresel seyahat ve turizm özel sektörünü temsil ediyor; üyeleri arasında ülke turizm otoriteleri ile önde gelen otel grupları, havayolları, havalimanları, kruvaziyer şirketleri, tur operatörleri ve seyahat teknolojisi şirketlerinin üst yönetimleri yer alıyor. Konsey, turizmin küresel ekonomiye ve istihdama katkısına dair araştırmaları ve kamu-özel sektör diyaloğunun geliştirilmesindeki rolüyle biliniyor.

Bakan Ersoy'un değerlendirmesi:

Bakan Ersoy, başarının temelinde kamu ve özel sektörün birlikte yürüttüğü çalışmaların bulunduğunu belirterek, "Türkiye’nin küresel turizmdeki konumunu güçlendirmek için kamu ve özel sektörümüzle birlikte çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca turizmi sürdürülebilir biçimde yılın tamamına ve ülkenin dört bir yanına yayma, destinasyonları geliştirme ve eşsiz mirası dünyaya tanıtma hedeflerinin uluslararası karşılık bulmasının kararlılıklarını artırdığını söyledi ve "daha güçlü, daha yeşil ve daha kapsayıcı bir turizm" vizyonuyla çalışmaların süreceğini ekledi.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, &quot;TÜRKİYE&#039;NİN KÜRESEL TURİZMDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "TÜRKİYE'NİN KÜRESEL TURİZMDEKİ KONUMUNU GÜÇLENDİRMEK İÇİN KAMU VE ÖZEL SEKTÖRÜMÜZLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ" DEDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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