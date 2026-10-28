Türk dünyası gençleri ortak alfabeyle edebiyatı geleceğe taşıyacak

gençlerin ortak alfabe yolculuğu

Türk Dil Kurumu ile TDT Gençlik Platformu iş birliğiyle hayata geçirilen "Ortak Alfabe, Ortak Gelecek" öykü yarışması, Türk dünyasından gençleri ortak yazı sistemini günlük yaşama ve edebiyata taşımaya davet ediyor. Yarışma; gençlerin kendi dillerinde, Ortak Türk Alfabesi esaslarına uygun metinler üretmesini sağlayarak kültürel bağların güçlenmesini ve dilsel entegrasyonun yaratıcı yollarla desteklenmesini hedefliyor.

yarışmanın kapsamı ve hedefleri:

Yarışmaya 15-29 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Katılımcılar, eserlerini kendi Türk dillerinde ve Ortak Türk Alfabesi kurallarına göre hazırlayacak. Organizasyonun amaçları arasında ortak alfabeyi yalnızca teknik bir uzlaşı olmaktan çıkarıp, gençlerin edebi üretimine, günlük iletişimine ve kültürel kimliğine yerleştirmek bulunuyor. Bu adım, ortak mirasın geleceğe taşınmasında gençlerin aktif rol almasını teşvik ediyor.

takvim, ödüller ve katılımcı profili:

Yarışmanın başvuru dönemi 1 Şubat 2027 - 30 Nisan 2027 olarak belirlendi; sonuçlar 13 Eylül 2027 tarihinde açıklanacak ve ödül töreni 15 Aralık 2027 tarihinde, geçen yıldan beri "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" olarak anılan günde düzenlenecek. Organizasyonun ödül havuzunun toplamda yaklaşık 2 milyon lira olduğu açıklandı. Yarışma, Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, KKTC ve Macaristan’dan gençlerin katılımına açık olacak.

TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım yarışmayla ilgili olarak, ortak alfabenin belirlenmesinin başlangıç olduğunu; esas işin bu alfabeyi hayatın tüm alanlarında uygulanır hâle getirmek olduğunu vurguladı. Yıldırım, geçişin planlı ve üye devletlerin imkanlarına göre kademeli olacağını belirterek, Kiril alfabesinden dönüşün zaman alacağını ifade etti.

uygulama ve kültürel etkiler:

Yarışma, ortak alfabenin pratik kullanımını teşvik etmenin yanı sıra edebiyat aracılığıyla kuşaklar arası iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Gençlerin kendi dillerinde yazdığı öyküler, hem dilsel çeşitliliği görünür kılacak hem de ortak alfabenin yaratıcı uygulama alanlarını ortaya koyacak. Bu yaklaşım, alfabenin yalnızca teknik bir standart değil, aynı zamanda yaşayan bir kültürel araç olarak benimsenmesini kolaylaştırabilir.

Organizatörler, yarışmanın sonuçlarının ve seçilecek eserlerin ortak alfabenin benimsenmesine ilişkin farkındalığı artıracağını; gençler arasında köprüler kurulmasını sağlayacağını ve geçmişten gelen medeniyet değerlerinin geleceğe taşınmasına katkıda bulunacağını belirtiyor.

Özetle, "Ortak Alfabe, Ortak Gelecek" yarışması, ortak dil projesini gençlerin yaratıcı üretimi aracılığıyla somutlaştırmayı amaçlayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Türk dünyası gençleri "Ortak Alfabe, Ortak Gelecek" öykü yarışmasıyla geleceği birlikte yazacak