Olayın ardından gelen destekler:

Düşünce Rotası Derneği Genel Başkanı Fatih Köse, Gürcistan’ın Batum kentinde Beşiktaş ile İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan maçta taraftarlara yönelik yaşanan güvenlik müdahalesinin ardından Türk kulüplerinin ortak tutumunu değerlendirdi. Köse, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor başta olmak üzere çok sayıda kulübün Beşiktaş lehine açıklama yapmasının örnek bir birliktelik olduğunu söyledi.

Köse'nin değerlendirmesi:

Köse, yıllardır süren sportif rekabetin, insanlık, vicdan ve ortak değerler söz konusu olduğunda bir kenara bırakılabilmesi gerektiğini vurguladı. Bir açıklama, bir duruş ve ortak bir tavırın her türlü rekabetin üzerinde anlam taşıdığını belirterek, kulüplerin tek ses olmasının Türk sporunun en güzel görüntülerinden biri olduğunu ifade etti.

Köse, Filistin halkının yaşadığı acılara karşı insani duyarlılık göstermenin suç olmadığını; taraftarların barışçıl şekilde düşüncelerini ifade etmeleri nedeniyle orantısız müdahaleye maruz kalmalarının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Sporun birleştirici ruhuna, insan hakları ve ifade özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Köse ayrıca UEFA'dan, Türk takımlarının kendi ülkelerinde ve taraftarları önünde mücadele etme hakları konusunda eşitlik ve adalet ilkeleri doğrultusunda hareket etmesini beklediklerini ifade etti ve kulüplere dayanışmaları için teşekkür etti.

Açıklamasının sonunda Fatih Köse, Beşiktaş camiasına ve olaylardan etkilenen taraftarlara geçmiş olsun dileklerini iletti ve bu dayanışmanın Türk futbolunda kalıcı olmasını temenni etti.

DÜŞÜNCE ROTASI DERNEĞİ GENEL BAŞKANI FATİH KÖSE, BEŞİKTAŞ İLE İSRAİL TEMSİLCİSİ HAPOEL BEER-SHEVA ARASINDA GÜRCİSTAN'IN BATUM KENTİNDE OYNANAN KARŞILAŞMADA YAŞANAN OLAYLARIN ARDINDAN TÜRK FUTBOL KULÜPLERİNİN BEŞİKTAŞ'A DESTEK AÇIKLAMALARINDA BULUNMASINI DEĞERLENDİRDİ. KÖSE, EZELİ RAKİPLERİN BÖYLESİNE ÖNEMLİ BİR KONUDA AYNI NOKTADA BULUŞMASININ TÜRK FUTBOLU VE TOPLUMSAL DAYANIŞMA AÇISINDAN SON DERECE ANLAMLI OLDUĞUNU SÖYLEDİ.