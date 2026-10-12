Türk Kızılay'ın Gazze'de günlük yemek dağıtımı binlerce ailenin yükünü hafifletiyor

Türk Kızılay'dan Gazze'ye günlük yemek desteği

Türk Kızılay, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş ailelere yönelik insani yardım çalışmaları kapsamında her gün binlerce öğün yemek dağıtıyor. İsrail ordusunun ağırlaştırdığı yaşam şartlarında, bu destek ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamada hayati bir rol oynuyor.

dağıtımın kapsamı ve ihtiyaçların boyutu:

Gazze'deki savaş ve yıkım, gıdaya erişimi daraltırken ekonomik sıkıntılar aileleri derinden etkiliyor. Türk Kızılay, yerinden edilmiş binlerce Filistinliye düzenli yemek ulaştırarak özellikle geliri ve yakınlarını kaybedenlere destek veriyor. Yardımlar, bölgedeki yoğun ihtiyaç noktalarına odaklanan lojistikle sürdürülüyor.

gerçek kişilerin anlatımları:

Suhaila Daher, "Eşim savaşta öldürüldü ve çocuklarım benden et istiyor, ancak bunu karşılayamıyorum. Bu desteğin devam etmesini umuyorum" diyerek programın kendisi ve çocukları için önemini vurguladı. Başka bir yardım alıcısı Nafeth Maarouf ise, "Bu yemekler bize kahvaltı, öğle yemeği ve akşam yemeği sağlıyor. Başka hiçbir şeyimiz olmadığı için onları bekliyoruz. Gazze’de hayat son derece zor. Yiyecek, su ve diğer her şeyi bulmak güç" şeklinde konuştu.

Türk Kızılay'ın günlük dağıtımları, bölgedeki insani durumun sürdürülebilirliği açısından kritik bir destek olarak değerlendiriliyor ve ailelerin kısa vadeli gıda güvenliğini sağlamada önemli katkı sunuyor.

Türk Kızılay, Gazze Şeridi’nde yerinden edilmiş Filistinlilere her gün binlerce öğün yemek dağıtarak, savaşın ağırlaştırdığı yaşam şartlarında ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılamalarına destek oluyor.