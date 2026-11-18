kız kalesi mevkiinde otopark inşaatı kara yolunda çöküntüye neden oldu

Rize’nin Pazar ilçesine bağlı Kız Kalesi mevkiinde devam eden otopark inşaatı çalışmaları sırasında kara yolunun zemini boşaldı ve Rize istikametindeki şerit aniden çöktü. Olay, bölgedeki vatandaşların ihbarı üzerine yetkililerin sevk edilmesiyle tespit edildi.

olay anı ve ilk müdahale:

Edinilen bilgiye göre, otopark yapımı için yolun hemen altındaki alanda sürdürülen kazı çalışmaları sırasında zemin boşaldı ve asfalt, büyük bir gürültüyle çöktü. Olay yerinde ciddi bir hasar oluşurken, çevrede bulunanlar durumu yetkililere bildirdi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak güvenlik şeridi çekti ve bölgeyi güvenlik altına aldı.

ulaşım düzeni ve inceleme çalışmaları:

Güvenlik önlemleri kapsamında ekipler, ulaşımı kontrollü olarak tek şeritten sağlamaya başladı. Yapılan açıklamada, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı ve çöken yolun onarımına başlamadan önce teknik inceleme yapıldığı belirtildi. Yetkililer, hasarın boyutunun belirlenmesi ve onarım sürecinin planlanması için keşif çalışmalarını sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma ve zemin etüdü devam ederken, sürücülere bölgedeki trafik işaret ve uyarılarına dikkat etmeleri çağrısı yapıldı. Yetkililer, onarım tamamlanana dek kontrollü ulaşımın süreceğini bildirdi.

PAZAR İLÇESİ KIZ KALESİ MEVKİİNDE DEVAM EDEN OTOPARK İNŞAATI ÇALIŞMALARI SIRASINDA ZEMİNİ BOŞALAN KARA YOLUNUN BİR ŞERİDİ ÇÖKTÜ