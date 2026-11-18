Resmi temas ve görüşmenin kapsamı:

Singapur Ulusal Kalkınma Bakanlığı Kentsel İnovasyon ve Mükemmeliyet Başkanı ve Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi (CLC) İcra Direktörü Yu-Ning Hwang, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ramazan Demir ile bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Antalya'nın COP31 sürecinde edindiği deneyimler ile Singapur'un kentsel yönetim ve altyapı çözümleri üzerinden bilgi paylaşımı, eğitim programları ve karşılıklı teknik ziyaretler gibi iş birliği olanakları ele alındı.

COP31 deneyimi ve MITI Antalya:

Ramazan Demir, Antalya'nın COP31 ev sahibiliğinin kentler arası kalıcı ortaklıklar tesis etme ve iklim politikalarını uygulamaya dönüştürme açısından önemli fırsatlar yarattığını vurguladı. Görüşmede, Metropolis ile imzalanan ve MITI Antalya olarak anılan Metropolis Uluslararası Eğitim Merkezi iş birliği anlaşmasının kentler için uygulama odaklı eğitimler, kurumsal kapasite geliştirme ve uluslararası deneyim paylaşımı bakımından kritik bir platform olarak geliştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Belediyenin projeleri ve öncelikli alanlar:

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin COP31 sonrası yaklaşımında, taahhütleri somut uygulamalara dönüştürme vurgusu öne çıktı. Belediye heyetine sunulan çalışmalar arasında Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP), MAtchUP ve Green&Future Cities projeleri yer aldı. Bu projeler kapsamında akıllı kent uygulamaları, enerji verimliliği, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir kentsel gelişim konularındaki uygulamalar masaya yatırıldı.

Eğitim, uzman değişimi ve teknik ziyaretler:

Görüşmede, Antalya ile Singapur arasındaki iş birliklerinin Metropolis ağı üzerinden genişletilmesinin yanı sıra, Singapur Yaşanabilir Şehirler Merkezi ile doğrudan temaslar kurulması ihtimali üzerinde duruldu. Özellikle MITI Antalya ile Singapur CLC arasında eğitim programları, karşılıklı uzman ve belediye personeli değişimi, teknik çalışma ziyaretleri ve ortak kapasite geliştirme faaliyetleri geliştirilmesi önerildi. Singapur'un kentsel planlama, su yönetimi ve yenilikçi altyapı çözümlerindeki deneyimi ile Antalya'nın iklim eylemi, sürdürülebilir turizm ve yerel yönetim uygulamaları karşılıklı öğrenme için zemin sağlıyor.

Ortak vizyon: yaşanabilir ve dirençli şehirler:

Yu-Ning Hwang, Singapur'un yaklaşık 6 milyon nüfusu ve yılda 18-20 milyon turist ağırlaması nedeniyle Antalya ile benzer kentsel dinamiklere sahip olduğunu belirtti. Hwang, su kaynaklarının depolanması ve verimli kullanımı, karbon emisyonlarının azaltılması ile doğayla uyumlu kentleşme gibi alanlarda yenilikçi çözümler geliştirmeye odaklandıklarını aktardı. Taraflar, değişen koşullara uyum sağlayabilen ve kendini yenileyebilen dirençli şehirler oluşturma yönündeki ortak vizyonu teyit etti ve somut eğitim ile teknik iş birliği adımlarını geliştirme kararı aldı.

Toplantı, iki kentin kurumsal kapasitesini güçlendirecek, uygulama odaklı bilgi aktarımını hızlandıracak ve kent ölçeğinde iklim eylemlerinin etkisini artıracak iş birliklerinin önünü açacak somut adımların planlanmasıyla sonlandırıldı.

YU-NİNG HWANG VE BERABERİNDEKİLER, ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETER VEKİLİ RAMAZAN DEMİR'İ ZİYARET ETTİ.