Üsküdar sahilinde lodos hayatı etkiledi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından kentin kıyı kesimlerinde hissedilen lodos ve fırtına, Üsküdar Sahili'nde de etkisini gösterdi.
uçarılar ve denizde gözlenen değişim:
Denizde yer yer dev dalgalar oluştu; kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşların ıslanmasına yol açtı. Dalga etkisi sahil boyunca zaman zaman yükseldi.
sahildeki görüntüler ve vatandaşların tepkisi:
Sahil boyunca birçok kişi dalgaların kıyıya vurduğu anları görüntüledi veya izledi. Fotoğraf çekenler ile yürüyüş yapanların bazıları dalgaların sıçramasıyla ıslandı.
Hava koşullarının gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor; yetkililerin uyarıları doğrultusunda sahil ve kıyı bölgelerinde dikkatli olunması çağrısı yapıldı.
ÜSKÜDAR SAHİLİ'NDE ETKİSİNİ GÖSTERMEYE DEVAM EDEN LODOS VE FIRTINA DENİZDE DALGALARA SEBEP OLDU
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