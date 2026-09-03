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Çal’da üzüm krizi: üreticinin geleceği kooperatifleşmede arandı

Çal’da üzüm fiyatlarının 17-20 liraya gerilemesi üreticiyi ekonomik açıdan zora soktu; Başkan Ahmet Hakan, kooperatifleşme çağrısıyla üreticinin haklarını koruma sözü verdi.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 18:23

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Çal’da üzüm krizi: üreticinin geleceği kooperatifleşmede arandı

Çal’da üreticinin tepkisi büyüyor:

Denizli’nin üzüm üretim merkezlerinden Çal’da bu sezon açıklanan 17-20 lira seviyesindeki üzüm fiyatları, üreticiler ve yerel yönetimi bir araya getirdi. Çal Atatürk Parkı’nda düzenlenen buluşmada üreticiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan yaşanan fiyat düşüşünün bölge ekonomisine ve bağcılığın geleceğine etkilerini tartıştı.

Toplantıda öne çıkan ortak görüş, serbest piyasa koşullarında tek tek üreticinin pazarda güçsüz kaldığı ve bu dengenin sürdürülemez olduğuydu. Üreticiler, artan girdi maliyetleri karşısında açıklanan fiyatların maliyetleri karşılamadığını belirterek sıkıntı yaşadıklarını aktardı.

Fiyat düşüşünün etkileri:

Başkan Ahmet Hakan, fiyatların geçen yıla kıyasla belirgin şekilde gerilediğine dikkat çekerek, 'Geçen yıl 30 lira seviyesinde olan üzümün bu yıl 17 liraya, 20 liraya konuşulmasını kimse üreticiye anlatamaz' ifadelerini kullandı. Hakan, maliyetlerde bir düşüş olmadığını; mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin azalmadığını, aksine arttığını vurguladı.

Hakan sözlerine şu uyarıyla devam etti: 'Burada mesele sadece üzümün kaç liraya satılacağı meselesi değil. Burada bir üreticinin geleceği var. Bir ailenin geçimi var. Çal’ın ekonomisi var.' Toplantıda ayrıca üretimin azalması, bağların boş kalması ve uzun vadede bölgesel gelir kaynaklarının daralması gibi olası sonuçlar masaya yatırıldı.

Kooperatifleşme çözümü ve talepler:

Toplantının en sık tekrar edilen çözüm önerisi kooperatifleşme oldu. Başkan Hakan, 'Üreticinin alın teri bu kadar ucuz değil. Tek çözüm kooperatifleşme' şeklinde çağrısını yineledi ve üreticinin bireysel pazarlık karşısında güçsüz kaldığını belirtti. Hakan, üreticilerin bir araya gelerek ürünü birlikte pazarlaması halinde fiyat ve pazarlık güçlerinin artacağını söyledi.

Kooperatifleşmenin sadece satışta değil, aynı zamanda üretim maliyetlerinin düşürülmesinde de etkili olacağı vurgulandı. Ortak alımlarla gübre, ilaç ve diğer girdilerin daha uygun fiyatlarla temin edilebileceği; lojistik ve pazarlama maliyetlerinin paylaşılacağı ifade edildi.

Toplantıda STK başkanları ve üreticiler yaşadıkları deneyimleri paylaştı, kısa ve orta vadede atılması gereken adımlar konusunda görüş birliğine varılmaya çalışıldı. Talepler arasında üreticinin pazarda söz sahibi olması, bilinçli kooperatifleşme modellerinin desteklenmesi ve yerel uygulamaların hızlandırılması öne çıktı.

Çal’da bağcılık kültürünün nesiller boyu sürdürüldüğüne dikkat çeken konuşmacılar, bu kültürün korunmasının bölge sosyal ve ekonomik dengesi için hayati olduğunu belirtti. Belediye yönetimi de üreticinin yanında olmaya devam edeceklerini, kooperatifleşme ve diğer destek mekanizmalarının teşvik edilmesi için çalışacaklarını açıkladı.

Sonuç olarak, Çal’daki buluşma üreticinin sesini yerel yönetim ve sivil toplumla birlikte duyurma çabası olarak kayda geçti; önümüzdeki dönemde kooperatifleşme adımları ve somut destek çalışmalarının izleneceği bildirildi.

DENİZLİ’NİN ÜZÜM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN ÇAL’DA, 17-20 LİRA ARASINDA BELİRLENEN ÜZÜM FİYATLARINA...

DENİZLİ’NİN ÜZÜM ÜRETİM MERKEZLERİNDEN ÇAL’DA, 17-20 LİRA ARASINDA BELİRLENEN ÜZÜM FİYATLARINA YÖNELİK TEPKİLER BÜYÜYOR. FİYATLARA TEPKİ İÇİN ÜRETİCİLERLE BİRLİKTE ÇAL ATATÜRK PARKINDA BİR ARAYA GELEN ÇAL BELEDİYE BAŞKANI AHMET HAKAN, "ÜRETİCİNİN ALIN TERİ BU KADAR UCUZ DEĞİL. TEK ÇÖZÜM KOOPERATİFLEŞME" DEDİ.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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