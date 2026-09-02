Yedi sözle iktidara yürüyüş: YENİ Parti'nin rotası ve görevleri

YENİ Parti ilk il başkanları toplantısında yedi vaatini paylaştı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel merkezde düzenlenen ilk İl Başkanları Toplantısı'nda partinin Türkiye'ye verdiği yedi sözü açıkladı. Toplantıda parti içi örgütlenme, çözüm üretme ve iktidara hazırlanma stratejileri öne çıktı. Özel, partinin sahipliğinin bireylere değil millete ait olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına bağlılık mesajı verdi.

Toplantının gündemi:

Özel, toplantının organizasyon, sorun tespiti ve çözüm üretme ekseninde şekillendiğini belirtti. İki temel başlığın öne çıktığını söyledi: Birincisi millete ne söz verildiğinin somutlaştırılması; ikincisi ise verilen sözleri gerçekleştirecek kadro, irade ve görev dağılımının netleştirilmesi. Parti olarak amaçlarının itiraz etmekle sınırlı bir muhalefet değil, devleti yönetmeye hazır bir yapı göstermek olduğunu ifade etti.

Toplantıda ayrıca partinin Ankara merkezli kuruluşa dair söylemi tekrarlanarak, binaların ve makamlarn tapulu olmadığının altı çizildi; parti sahipliğinin milletin olduğuna vurgu yapıldı. Özel, geçmiş alışkanlıklardan ve rekabetçi iç çekişmelerden vazgeçildiğini, bunun yerine kaybetmeye, muhalefette kalmaya alışmış bir zihniyeti geride bıraktıklarını belirtti.

Yedi söz detayları:

1. Demokratik Türkiye: Türkiye'nin kimlikler, hayat tarzları veya siyasi tercihler üzerinden bölünmeyeceği; herkesin Cumhuriyet'in eşit vatandaşı olarak kabul edileceği taahhüdü paylaşıldı.

2. Adil ve özgür Türkiye: Adalet anlayışının mahkemede, gelir dağılımında, vergide ve sosyal hayatta olmak üzere dört ayak üzerinde inşa edileceği belirtildi.

3. Üreten ve zenginleşen Türkiye: Türkiye'nin yoksullukla yönetilmeye mahkûm olmadığı, yoksulluğun azaltılmasına değil yok edilmesine yönelik politikalar vaadedildi.

4. Güçlü ve güvenli Türkiye: Vatandaşların güvende tutulması ve ülkenin güçlendirilmesi öncelikleri arasında gösterildi.

5. Kimseyi geride bırakmayan Türkiye: Toplumsal dışlanmayı önleyecek kapsayıcı politikalar vurgulandı.

6. Evlatlarına gelecek sunan Türkiye: Gençlere ve gelecek nesillere yatırım yapan bir ülke vizyonu öne çıktı.

7. Makamların emanet sayıldığı Türkiye: Makamların tapulu mal olmadığını, görev ve nöbet anlayışıyla dönem sınırları getirilerek siyasetin yenileneceğini ve genç kadrolara yol açılacağını taahhüt etti.

Örgüte düşen görevler:

Özel, bu yedi sözün partinin örgütlerine yönelik yedi görev olarak da okunduğunu belirtti. İlk görev olarak iktidar kapasitesinin gösterilmesini; yani milletin karşısına yönetmeye hazır bir kadro ve programla çıkılmasını istedi. Ayrıca kapıların halka açılması, her ilde somut çözümler hazırlanması, kibri siyaset dışı bırakma ve yoldaşlık hukukunun benimsenmesi gibi sorumluluklar sıralandı.

Özel, örgütün en önemli ve geri dönülmez görevinin kazanmak olduğunu vurguladı. Partinin kuruluş amacının muhalefet olmak değil, iktidar olmak ve millet hizmetinde bulunmak olduğunu ifade ederek, kaybetmeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizdi.

Sözlerini, görevlerin layıkıyla yapılmasının sözü tutmanın şartı olduğunu söyleyerek sürdüren Özel, parti üyeliği çağrısı yaptı: Vatandaşları yürüyüşe katılmaya, kadroları seçmeye ve birlikte Türkiye'nin yüzünü güldürmeye davet etti. Parti politikalarının, ülkenin bozulmuş düzenini onarma odaklı olduğu; kırıp dökmeye değil tamir etmeye yönelik bir vizyon benimsediği tekrarlandı.

Toplantı, YENİ Parti yönetiminin hem vaatlerin içeriksel çerçevesini hem de bu vaatleri hayata geçirecek örgütsel sorumlulukları netleştirme çabası olarak özetlendi. Özel'in mesajı netti: parti millete hesap verecek, görevini bilerek iktidara yürüyecek.

YENİ Parti Genel Başkanı Özel: "YENİ Parti'nin iktidarını kurmak için yorulmadan yürümeye devam edeceğiz"