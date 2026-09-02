Gübre ve tüp bayilerinde EYP riskine yönelik koordineli denetim

Kurumlardan ortak denetim

Elazığ'da, El Yapımı Patlayıcılar (EYP) ile mücadele kapsamında kentte faaliyet gösteren gübre dağıtıcıları ile tüp bayilerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Denetimler İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlığı, İl Defterdarlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denetim kapsamı:

Komisyon tarafından yapılan kontrollerde iş yerlerinin mevzuata uygunluğu esas alındı. Denetimlerde iş yerlerinin izin, belge ve güvenlik tedbirleri ile satış ve stok kayıtlarının yeterliliği kontrol edildi. Denetimler aylık periyotlarla sürdürüldüğü bildirildi.

Kayıt ve izlenebilirlik ön plana çıktı:

Gübre dağıtıcılarına yönelik incelemelerde, gübrelerin kayıt ve izlenebilirliğine ilişkin hususlar özel olarak denetlendi. Yetkililer, Gübre Takip Sistemi (GTS) ile gübrelerin üretimden son kullanıcıya kadar tedarik zinciri boyunca izlenebilirliğinin sağlandığını vurguladı. Ayrıca EYP riskine yol açabilecek malzemelerin kontrolü ve malzemelerin amacı dışında kullanımının önlenmesine yönelik tedbirlerin kurumlar arası koordinasyonla düzenli şekilde uygulandığı belirtildi.

ELAZIĞ’DA FAALİYET GÖSTEREN GÜBRE DAĞITICILARI İLE TÜP BAYİLERİNE YÖNELİK AYLIK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ