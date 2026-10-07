Türkiye-ABD ticaretinde hedef 100 milyar dolar, Bolat yol haritasını açıkladı

Bolat, TABA ve ACE etkinliğinde dış ticaret hedeflerini paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA) ve AmChams in Europe (ACE) tarafından düzenlenen 2026 En İyi Uygulama Paylaşımı Konferansı'nda Türkiye'nin dış ticaret stratejisini anlattı. Konferansa Türk, Amerikan ve Avrupa iş dünyasının temsilcileri katıldı ve Bolat küresel belirsizlikler ile jeopolitik risklere rağmen ülkenin yatırım, üretim ve ihracat merkezi olarak konumunu güçlendirme amaçlarını vurguladı.

ABD ile ticaret hedefleri:

Bolat, 2026'nın ilk dokuz ayında Türkiye-ABD ticaret hacminin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık %17 artışla 28,9 milyar dolar seviyesine çıktığını belirtti. Bu performans ışığında bakan, 2028 hedefini 50 milyar dolar olarak açıkladı ve nihai hedefin ise 100 milyar dolar olduğunu söyledi. Açıklamada, hedeflere ulaşmak için ikili ticaret ilişkilerinin derinleştirilmesi ve iş dünyası arasında karşılıklı uygulama paylaşımının teşvik edilmesinin önemine dikkat çekildi.

AB ile entegrasyon ve yatırım vurgusu:

Bolat ayrıca Avrupa Birliği ile ekonomik ve ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik adımlara değindi. Bakan, 2025'te AB ile ticaretin yaklaşık 233 milyar dolar seviyesine; 2026'nın ilk dokuz ayında ise 172 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlattı ve Gümrük Birliği'nin 30. yılında entegrasyonun daha da derinleştirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ve ihracat performansına da atıfta bulunan Bolat, 2025'te GSYH'nin 1,6 trilyon dolar ve ihracatın 273,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyledi. Bunun yanında Türkiye'nin üretim altyapısı, nitelikli iş gücü ve stratejik konumunun küresel yatırımcılar için cazibesinin sürdüğünü vurguladı.

Yabancı sermaye ve doğrudan yatırım verilerini paylaşan Bolat, Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sermayeli şirket sayısının yaklaşık 89 bin olduğunu ve 2002'den Temmuz 2026'ya kadar gelen doğrudan yabancı yatırımın toplamının 294,7 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu belirtti. Ayrıca 2025'te açıklanan 475 greenfield yatırım projesinin toplam yatırım potansiyelinin 21,1 milyar dolar ve doğrudan istihdam potansiyelinin 47 bin 251 kişi olduğunu aktardı.

Bakanın açıklamaları, Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel ölçekte üretim ve ihracat merkezi olma hedefini somut rakamlarla desteklemeye yönelik yeni bir yol haritasının işaretlerini taşıdı.

TİCARET BAKANI ÖMER BOLAT, "TÜRKİYE-ABD TİCARET HACMİNİ 2028'DE 50 MİLYAR DOLARA, NİHAİ OLARAK İSE 100 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ" DEDİ.