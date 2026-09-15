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Türkiye ile Sudan eğitim alanında kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor

Yusuf Tekin ile Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar, mesleki teknik eğitim, öğretmen eğitimi, dijital altyapı ve müfredat için işbirliği kararı aldı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 19:52

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Türkiye ile Sudan eğitim alanında kapsamlı iş birliğine hazırlanıyor

Türkiye ve Sudan eğitim iş birliğini güçlendiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sudan Eğitim Bakanı Tuhami El-Zain Hajar ve beraberindeki heyeti Bakanlıkta kabul etti. Görüşmede iki ülkenin 'dost ve kardeş' olduğu vurgulanırken, eğitim alanında atılacak adımların kapsamı ele alındı.

Bakan Tekin, Sudan'ın 2017 yılında FETÖ'ye ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devri konusundaki hassasiyeti için misafir bakana teşekkür etti. Türkiye'nin eğitimde kaydettiği ilerlemeden söz eden Tekin, deneyim ve desteği Sudanlı paydaşlar için seferber etmeye hazır olduklarını belirtti.

görüşmede öne çıkan iş birliği başlıkları:

Taraflar, öncelikli alanlar olarak mesleki teknik eğitim, öğretmen eğitimi, eğitimde dijital altyapının yeniden inşası ve Sudan Dil Merkezi'nde Türkçe kurslarının açılmasını gündeme getirdi. Sudanlı taraf, elektronik platformlar üzerinden öğretmen eğitimine özel önem vererek Türkiye'de uygulamalı eğitim imkânları talep etti.

Tekin, Türkiye'nin müfredat değişiklikleri sonucu uluslararası değerlendirme raporlarında olumlu sonuçlar almaya başladığını, bunun bir örneği olarak PISA skorlarını işaret etti ve Türkiye'nin OECD ülkeleri içinde tüm alanlarda puanını yükselten tek ülke olduğuna dikkat çekti.

hukuki çerçeve ve ortak çalışmalar:

Görüşmede, eğitim ilişkilerinin hukuki zemine oturtulması için bir mutabakat zaptı hazırlanması kararı alındı; gündeme gelen tüm başlıkların bu zapt içinde yer alabileceği belirtildi. Sudan tarafından planlanan müfredat düzenlemesi için ortak bir çalışma grubu kurulması talebi yineleyerek Tekin'e iletildi.

Sudan'ın öncelikleri ve talepleri:

Sudan Eğitim Bakanı Hajar, en önem verdikleri konunun mesleki ve teknik eğitim olduğunu vurguladı ve Türkiye'nin bu alandaki tecrübesinden yararlanmak istediklerini söyledi. Dijital teknolojilerde iş birliğine ihtiyaç duyduklarını, Sudanlı öğretmenlerin Türkiye'de elektronik platformlar üzerinden eğitim almasını ve Sudan'da Türkçe eğitiminin yaygınlaştırılmasını arzu ettiklerini ifade etti.

Toplantı, tarafların somut adımlar atma niyetiyle sona erdi; Tekin'in ifadesiyle 'Biz bütün tecrübemizi, desteğimizi Sudanlı kardeşlerimiz için seferber etmeye hazırız.'

SUDAN EĞİTİM BAKANI TUHAMİ EL-ZAİN HAJAR VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

SUDAN EĞİTİM BAKANI TUHAMİ EL-ZAİN HAJAR VE MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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