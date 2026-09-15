Çankırı'da yeni dönem Kur'an kursları açıldı, çocuklara milli ve manevi değer vurgusu

Çankırı'da Kur'an kursları yeni dönemle açıldı:

Çankırı'da 2026-2027 eğitim-öğretim yılı Kur'an kursları, İl Müftülüğü koordinasyonunda düzenlenen törenle başladı. Sultan Selim Kur'an Kursu'nda gerçekleştirilen açılış programı Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dualarla açıldı. Programda kurslarda eğitim görecek öğrencilerin okuduğu şiirler ve sergiledikleri gösteriler ilgi çekti; törenin sonunda protokol üyeleri öğrencilerle sohbet edip onlara balon hediye etti.

Açılış töreni ve etkinlikler:

Açılışta kurum temsilcileri ve yerel yetkililerin katılımıyla çeşitli etkinlikler yer aldı. Kur'an tilavetiyle başlayan programda çocukların sunumları ve koroların okudukları ilahiler törene renk kattı. İl Müftülüğü'nün koordinasyonuyla düzenlenen kurslar, hem temel Kur'an eğitimi hem de milli ve manevi değerlerin kazandırılmasını hedefliyor.

Vali Hüseyin Çakırtaş'ın mesajı:

Programda konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, çocukluğun ve gençliğin din eğitimi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Vali Çakırtaş, 'İnsanın hayatında önemli anlar, önemli zaman dilimleri vardır' diye başlayarak, köy yaşamında ve tatillerde gidilen Kur'an kurslarının hatırasına vurgu yaptı ve belediye başkanıyla bu anıları paylaştıklarını belirtti. Çakırtaş, 'Her çocuğun, her Müslümanın Kur'an-ı Kerim'i öğrenmesi aslında farzdır, bunu öğrenmemiz gerekir' sözleriyle eğitimin zorunluluğunu vurguladı. Ayrıca Kur'an'ı öğrenmenin ötesinde onu anlamanın, hayatın bir parçası hâline getirmenin ve milli-manevi değerlere sahip nesiller yetiştirmenin önemine değindi; çocukların vatana, millete ve insanlığa faydalı bireyler olarak yetiştirilmesinin herkesin görevi ve borcu olduğunu ifade etti.

ÇANKIRI'DA 2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KUR'AN KURSLARI, DÜZENLENEN PROGRAMLA BAŞLADI.