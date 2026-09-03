Türkiye ve Yunanistan iş birliğiyle kurşunsuz perovskit güneş teknolojilerinde ilerleme

uluslararası iş birliğiyle yeni nesil güneş enerjisi teknolojileri geliştirildi

Düzce Üniversitesi koordinasyonunda yürütülen ve SOLAR-ERA.NET desteğiyle gerçekleştirilen uluslararası araştırma projesi başarıyla tamamlandı. Proje, Türkiye ve Yunanistan’dan üniversite, kamu araştırma kuruluşu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek yeni nesil güneş enerjisi teknolojilerinin daha sürdürülebilir, düşük maliyetli ve ölçeklenebilir hale getirilmesine odaklandı. Projenin koordinatörü Prof. Dr. Emine Tekin olarak belirtildi; bu çalışma Düzce Üniversitesi’nin SOLAR-ERA.NET kapsamında yürüttüğü ilk koordinatörlü proje olması bakımından da önem taşıyor.

ar-ge odağı: malzeme ve taşıyıcı araştırmaları:

Proje kapsamında özellikle kurşunsuz perovskit malzemelerin geliştirilmesine öncelik verildi. Araştırma ekibi, kurşunsuz alternatiflerin çevresel sürdürülebilirliğini artırmak için yeni kompozisyonlar ve boşluk taşıma (hole-transport) malzemeleri sentezleyip karakterize etti. Hesaplamalı malzeme taramalarından deneysel sentez ve karakterizasyona kadar uzanan çalışmalar sayesinde malzeme seçim süreçleri hızlandırıldı ve performans-potansiyeli değerlendirildi.

üretim, baskı teknikleri ve test süreçleri:

Araştırma sürecinde güneş hücresi ve modül üretimiyle birlikte esnek yüzeyler üzerinde baskılanabilir üretim teknikleri de araştırıldı. Cihazların performans ve kararlılık testleri uluslararası standartlara uygun şekilde gerçekleştirildi; ayrıca slot-die baskılama ve rulodan ruloya üretim yaklaşımları kullanılarak perovskit teknolojilerinin düşük maliyetli ve büyük ölçekli üretilebilirliği üzerinde çalışmalar yapıldı. Bu çok disiplinli yaklaşım, laboratuvar ölçeğinden üretim ölçeğine geçişe yönelik pratik veriler üretti.

Projenin yürütülmesi sırasında üniversite, kamu araştırma kuruluşları ve özel sektör arasındaki bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı öne çıktı. Hem hesaplamalı hem de deneysel veri kümeleri sayesinde geliştirilen çözümler, perovskit bazlı güneş hücrelerinin çevresel ve ekonomik açıdan iyileştirilmesine katkı sağladı.

geleceğe katkı ve kurumsal kazanımlar:

Bu projenin başarıyla tamamlanması, Düzce Üniversitesi’nin uluslararası Ar-Ge iş birliklerini güçlendirme ve sürdürülebilir enerji teknolojilerinde bilimsel bilgi üretme vizyonunun somut bir göstergesi oldu. Proje çıktıları, orta ve uzun vadede yüksek katma değerli araştırmaların desteklenmesi ve bölgesel/ulusal düzeyde yenilenebilir enerji teknolojilerinin ticarileştirilmesine zemin hazırlama potansiyeli taşıyor.

ARAŞTIRMA DEKANI VE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. EMİNE TEKİN’İN KOORDİNATÖRLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE, DÜZCE ÜNİVERSİTESİNİN SOLAR-ERA.NET KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ İLK PROJE OLMASI BAKIMINDAN DA ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI.