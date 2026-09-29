Tutuklu iş adamının ifadesinde öne çıkanlar: telefonunda 'Özgür Özel' kaydı ve saç örneğinde kokain tespiti

Soruşturmanın kapsamı ve ihbar detayları:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan iş adamı Atilla Yıldırım ile ilgili dijital materyaller ve mali kayıtlar dosyaya girdi. Dosyada, 1 Ağustos 2026 tarihli ihbarda Ankara'daki bazı eğlence ortamlarında üniversite öğrencilerinin uyuşturucuya yönlendirildiği ve genç kadınların sonrasında fuhuş gibi faaliyetlerde kullanıldığı iddialarının yer aldığı kaydedildi.

İhbarda adı geçen kişiler arasında Yıldırım'ın da yer aldığı, bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilgili birimlerin soruşturma yürüttüğü belirtildi. Yıldırım emniyetteki ifadesinde iddiaları reddederek, 'Benim düzenli aile hayatım ve iş hayatım vardır. Gece ortamları benim bildiğim şeyler değildir' şeklinde beyanda bulundu.

İfade ve dijital içerikler:

Yıldırım'ın Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 9 Ağustos 2026'da alınan ifadesinde uyuşturucu kullandığını kabul ettiği, ancak uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasını reddettiği belirtildi. Emniyet ifadesinde Yıldırım, 'Yurt dışında 3-4 ay öncesinde 1 kez Romanya'da bulunduğum sırada uyuşturucu kokain maddesini denemek maksatlı kullandım' dedi.

Dijital incelemede Yıldırım'ın telefonundan elde edilen yazışma ve görüntüler dosyaya konuldu. Buna göre telefonda 'Özgür Özel Özel' adıyla kayıtlı bir hesapla WhatsApp yazışmaları bulunduğu, yazışmalarda koleksiyon fotoğrafları, eğlence görüntüleri ve teslimat/koruma mesajları yer aldığı iddia edildi.

Dosyadaki ekran görüntülerine göre 2 Haziran 2020 tarihli bir yazışmada 'Başkanım iki müh. iki koruma ve ben paketi koruma altına aldık. Güvenle size teslim edilecek' ifadesi yer alırken, karşı taraftan 'Eyvallah:))' yanıtı geldiği aktarıldı. Başka bir yazışmada içki koleksiyonuna ait fotoğraflar paylaşılmış ve 'Başkanım koleksiyon delirdi kim içecek' ile 'Gelince uğrarım' gibi karşılıklı mesajlar bulunduğu kaydedildi.

MASAK verileri ve para hareketleri:

Soruşturmanın mali ayağında MASAK verileri incelendi. İfade tutanağında yer alan kayda göre Yıldırım'ın hesabına, hakkında narkotik suç kaydı bulunan 3 farklı kişiden 10 Mayıs 2019 ile 5 Nisan 2026 tarihleri arasında 13 işlemde toplam 3.953.443 TL gönderildiği belirtildi. Yıldırım bazı işlemleri ticaret, borç ve kira ilişkileriyle açıkladığını, bazılarını ise 'hatırlamadım' şeklinde beyan etti.

Ayrıca Yıldırım'ın hesabından, hakkında narkotik suç kaydı bulunan 9 farklı kişiye 20 Aralık 2017 ile 7 Temmuz 2026 tarihleri arasında 71 ayrı işlemde toplam 7.371.915 TL gönderildiği dosyada yer aldı. Yıldırım bazı kişileri tanımadığını veya işlemleri hatırlamadığını söyledi, bazı transferleri ise şantiye, hafriyat ve arazi alımı gibi ticari faaliyetlerle ilişkilendirdi.

İfade tutanağında adı geçen Celal Aksoy ile ilgili sorularda Yıldırım, Aksoy'u 'Birkaç kez lüks restoranlara genç kızlar ile birlikte gelmesinden ve iş adamları ile tanışmak istemesinden dolayı ismen bilirim' diye tarif etti. MASAK kayıtlarına göre 27 Kasım 2018 ile 30 Aralık 2020 arasında Aksoy'a 4 işlemde toplam 3.300 TL gönderildiği, Yıldırım'ın bu transferleri hatırlamadığını söylediği kaydedildi.

Adli tıp bulguları ve görüntülerin değerlendirilmesi:

Soruşturma kapsamında alınan biyolojik örneklerin Adli Tıp Kurumu incelemesinde Yıldırım'ın saç örneğinde kokain ve MDMB tespit edildi. Bu bulgunun, Yıldırım'ın emniyetteki kokain kullandığı yönündeki beyanı ile birlikte soruşturma dosyasında değerlendirildiği belirtildi.

Telefonundan elde edilen görüntüler arasında, dosyada Özgür Özel ve çok sayıda kişinin bulunduğu öne sürülen bir eğlence ortamına ait video da yer aldı. Görüntülerde ezan sesinin duyulduğu, buna rağmen eğlencenin devam ettiği iddia edildi. Görüntülerin çekim tarihi, görüntülerde yer alan kişilerin kimlikleri ve kayıtların soruşturmayla bağlantısının dijital incelemelerle tespit edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

Soruşturmanın hukuki süreci ve beklenen değerlendirmeler:

Dosyada yer alan WhatsApp yazışmalarındaki hesabın gerçekten Özgür Özel'e ait olup olmadığı, yazışmaların taraflarının kimlikleri ve görüntülerin soruşturmadaki hukuki niteliği konusunda nihai değerlendirme adli makamların incelemeleri sonucunda belirlenecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Yıldırım'ın dijital materyalleri ve mali hareketlerine ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.

Atilla Yıldırım'ın ifadesinde dikkat çeken ayrıntılar: Özgür Özel adıyla kayıtlı hesapla yazışmalar dosyada