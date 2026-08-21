TÜVTÜRK'ten muayene öncesi pratik kontrol listesi: güvenlik için atlanmaması gerekenler

muayene neden önemli:

Araç muayenesi, trafikteki araçların temel teknik gereklilikleri karşılayıp karşılamadığını tespit eden kritik bir uygulamadır. TÜVTÜRK, periyodik muayenenin araç ve trafik güvenliğinin temel unsurlarından biri olduğunu vurguluyor. Muayene sırasında teknik kusurların tespiti; gerekli onarım ve düzenlemelerin yapılmasını sağlayarak hem sürücü hem de diğer yol kullanıcılarının güvenliğini artırır.

muayeneden önce hızlı kontrol listesi:

Araç sahipleri muayeneye gelmeden önce basit ama etkili bir ön kontrol yaparak olası kusurları önceden fark edebilir. Gözden geçirilmesi gereken başlıca unsurlar şunlardır: lastiklerin hava basıncı ve genel durumu, aydınlatma sistemleri, cam ve aynalar, silecekler. Ayrıca gösterge panelindeki ikaz ışıkları ve fren sisteminde hissedilen olağan dışı ses, titreşim veya çekme gibi belirtiler dikkate alınmalıdır.

Aracınızda bulunması gereken ilk yardım çantası, yangın söndürme tüpü ve üçgen reflektör gibi ekipmanların mevzuata uygun şekilde yerinde ve kullanıma hazır olması muayene öncesi yapılması gereken hazırlıkların parçasıdır.

en sık rastlanan kusurlar:

TÜVTÜRK'ün bir yıllık muayene verilerine göre, muayenelerde özellikle aydınlatma ve fren sistemi kaynaklı kusurlar öne çıkıyor. Sık tespit edilen sorunlar arasında arka servis freni değerlerindeki dengesizlikler, park freninin yetersizliği, kısa hüzmeli far ayarının bozuk olması ile fren lambalarının kısmen veya tamamen yanmaması ve geri vites lambasının işlevini yerine getirmemesi yer alıyor. Ayrıca geçerli egzoz gazı emisyon ölçümünün bulunmaması ve sonradan takılan, standartlara uygun olmayan LED ampuller de sık karşılaşılan eksiklikler arasında değerlendiriliyor.

nasıl hareket etmelisiniz:

TÜVTÜRK, günlük kullanımda fark edilmeyen küçük görülen teknik eksikliklerin sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebileceğini hatırlatıyor ve araçların bakım ile kontrollerinin yalnızca muayene dönemlerinde değil, düzenli olarak yapılmasını tavsiye ediyor. Tespit edilen sorunların ihmal edilmemesi, hem muayene sonucu hem de yol güvenliği açısından önemlidir.

Muayene randevuları tuvturk.com.tr, 0850 222 88 88, istasyon kioskları veya e-devlet üzerinden ücretsiz olarak alınabilmektedir. Randevunuzu zamanında alarak gecikmelerin getirebileceği yasal ve güvenlik risklerini azaltabilirsiniz.

TÜVTÜRK, ARAÇ SAHİPLERİNE MUAYENE TARİHLERİNİ GECİKTİRMEMELERİNİ VE MUAYENE ÖNCESİNDE ARAÇLARININ TEMEL GÜVENLİK UNSURLARINI GÖZDEN GEÇİRMELERİNİ HATIRLATIYOR.