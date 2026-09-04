Tuz Pazarı Camii'nde sıvaların dökülmesi 1479'den kalma bezemeleri açığa çıkardı

Sıvaların dökülmesiyle ortaya çıkan tarih:

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Tuz Pazarı Camii duvarlarında son dönemde görülen dökülmeler, yapının yüzeyinde daha önce kapatılmış bezeme ve nakışları gün ışığına çıkardı. Yapının Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiği ve ilk yapım tarihinin 1479 olduğu biliniyor; uzmanlar, ortaya çıkan işlemelerin erken Osmanlı dönemine, dolayısıyla yaklaşık 550 yıllık bir geçmişe işaret edebileceğini ifade ediyor.

Arşiv ve uzman incelemeleri sürüyor:

Bezemelerin kesin tarihlendirilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Anıtlar Kurulu tarafından çalışma yürütülüyor. Caminin farklı dönemlerdeki müdahalelerinin altından çıkan orijinal motiflerin hangi uygulama dönemine ait olduğunun bilimsel incelemelerle netleşmesi bekleniyor.

Dernek ve yerel yönetimin tutumu:

Tuz Pazarı Camii Derneği Başkanı Ümit Altındiş, derneğin yaklaşık 10 yılı aşkın süre önce Vakıflar Bölge Müdürlüğü'ne başvuruda bulunduğunu ve aradan geçen süreçte çeşitli girişimlerin yapıldığını söyledi. Altındiş, deprem sonrası önceliğin hasar gören diğer camilere verilmesi nedeniyle restorasyonun beklemeye alındığını belirtti ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nden gelecek ödeneğin ardından çalışmalara başlanacağını aktardı.

1961 müdahalesi ve hasarın nedeni:

Dernek yetkilileri, caminin bazı bölümlerinin 1961 yılında sıva ve boya ile yeniden kaplandığını; bu uygulamanın altında kalan orijinal bezemelerin görünmez hale geldiğini vurguladı. Bu müdahalenin "skandal" olarak değerlendirildiği kaydedilirken, sıvaların dökülmesinin güney bölümde son dönemde inşa edilen tuvaletin rutubeti nedeniyle hızlandığı düşünülüyor.

Koruma çalışmaları kapsamında, uzmanların orijinal olduğu tespit edilen bölümleri yeniden ihya edeceği belirtildi. Yerel halk ve ziyaretçiler tarafından ilgi gören bezemelerin hangi döneme ait olduğunun, anılan kurumların yapacağı konservasyon ve araştırma sonuçlarıyla kesinlik kazanması bekleniyor.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ TUZ PAZARI CAMİİ’NDE DUVARLARDAKİ BOYA VE SIVALARIN DÖKÜLMESİYLE, 60 LI YILLARDAN BERİ ÜZERİ KAPALI KALAN TARİHİ BEZEMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI. OSMANLI DÖNEMİNE AİT OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN İŞLEMELERİN, CAMİNİN İLK YAPILDIĞI DÖNEME (1479) KADAR UZANABİLECEĞİ BELİRTİLİRKEN, 1961 YILINDA YAPILAN UYGULAMANIN ALTINDA KALAN ORİJİNAL BEZEMELERİN YENİDEN ORTAYA ÇIKMASI ŞAŞKINLIK OLUŞTURDU.