Tuzla'da depo yangını sırasında patlama dron görüntülerine yansıdı

Tuzla'da fabrika deposunda yangın ve patlama

Yangın, saat 10.30 sıralarında Tuzla Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikanın depolama alanında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan alevler kısa sürede yayıldı.

Dron ile kaydedilen görüntülerde yangın sırasında bir patlama anı görülüyor. Görüntülerde patlamanın ardından yükselen alev ve yoğun duman dikkat çekti.

itfaiye ve acil müdahale

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve çevredeki olası riskleri azaltmak için çalışmalarını sürdürüyor.

görüntülerin ve çevrenin durumu

Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görüldü; dron kayıtları hem patlama anını hem de yangının seyir halini belgeledi. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor, olayla ilgili çalışmalar ve soğutma işlemleri devam ediyor.

Tuzla‘da depolama alanında yangında patlama anı dron kamerasında