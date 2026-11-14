Medipol’ün insan merkezli dönüşümü Serkan Aydemir ile taçlandı

Medipol eğitim ve sağlık grubu insan odaklı uygulamalarıyla öne çıktı

İnsan kaynakları alanındaki çalışmalarıyla dikkat çeken Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu, önemli bir başarıya daha imza attı. Grup adına, İnsan Kaynakları Genel Koordinatörü Serkan Aydemir Great Place To Work Türkiye tarafından gerçekleştirilen Best People Culture Leaders 2026 araştırmasında üç ödül seviyesinin en üstü olan GOLD kategorisinde ödüle layık görüldü.

çalışan gelişimine yönelik uygulamalar:

Medipol’ün insan odaklı yaklaşımı, çalışan gelişimine yaptığı yatırımlarla somutlaşıyor. Medipol Akademi aracılığıyla 9 bini aşkın dijital eğitim içeriği sunulurken, kurum her yıl yaklaşık 7 bin öğrenciye staj ve uygulamalı eğitim fırsatı sağlıyor. Ayrıca kurum içi liderlik ve kariyer gelişimi hedeflerine paralel olarak kadın yönetici oranı %75'e, toplam kadın çalışan oranı ise %70'in üzerine ulaştı.

Çalışanların görüşleri, mesleki gelişimleri ve iyi oluş halleri Çat Kapı İK, Kurumsal Rehberlik Merkezi ve Kariyer Danışmanlık Merkezi gibi uygulamalarla destekleniyor; bu sayede kurum içi geri bildirim döngüleri ve gelişim yolları güçlendiriliyor.

insan kaynaklarında dijital ve stratejik dönüşüm:

Medipol, insan kaynakları süreçlerinde dijitalleşmeyi merkezine alarak performans ve planlamada veriyi ön plana çıkarıyor. Medipol Dijital Cockpit ile insan kaynakları performans göstergeleri takip edilirken, Medi Norm iş gücü planlaması ve norm kadro yönetimini destekliyor. Ekip Portal aracılığıyla çalışanlar insan kaynakları hizmetlerine dijital ortamdan kolayca erişebiliyor.

Kurumdaki dijital dönüşüm aynı zamanda yapay zekâ uygulamalarını da kapsıyor; işe alım, özlük, eğitim, performans ve raporlama süreçlerinde yapılan otomasyonlar verimlilik ve standardizasyon sağlamayı hedefliyor.

Serkan Aydemir aldığı ödülle ilgili olarak şunları söyledi: "Great Place To Work gibi küresel itibara sahip bir kuruluşun Türkiye’nin En İyi İnsan ve Kültür Liderleri 2026 Gold kategorisinde ödüle layık görülmek benim için önemli bir onur. Bunu yalnızca bireysel bir takdir olarak değil, Medipol Eğitim ve Sağlık Grubu’nda birlikte geliştirdiğimiz insan odaklı yönetim anlayışının karşılığı olarak görüyorum. Teknoloji süreçleri dönüştürür; ancak kurumların geleceğini insanların yetenekleri, değerleri ve ortak hedefleri şekillendirir. Bu başarıda emeği ve desteği bulunan yönetimimiz başta olmak üzere tüm insan kaynakları ekibimize ve birlikte çalıştığımız tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kurumun ödülle tescillenen yaklaşımı, insan merkezli yönetim, dijital araçlar ve kapsamlı eğitim programlarının bir araya gelmesiyle şekilleniyor ve Medipol’ü sektörde örnek uygulamalardan biri haline getiriyor.

İNSAN KAYNAKLARI GENEL KOORDİNATÖRÜ SERKAN AYDEMİR