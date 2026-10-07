Tuzluca'da yaralı kerkenez sağlığına kavuşup doğaya salındı

Iğdır’ın Tuzluca ilçesinde duyarlı vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan kerkenez, koruma ve bakıma ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İlk müdahale sonrası hayvanın beslenme ve genel sağlık durumu takip edildi.

bakım süreci ve sağlık kontrolleri:

Müdürlükte bir süre gözetim altında tutulan kerkenezin bakımı ve beslenmesi gerçekleştirildi. Ekipler, hayvanın durumu stabil hale gelince gerekli kontrolleri tamamladı ve sağlık raporlarına göre salıverme hazırlıklarını yürüttü.

doğaya dönüş ve toplumun katkısı:

Gerekli bakım sürecinin tamamlanmasının ardından kerkenez, 4 Ekim 2026 tarihinde yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Yetkililer, yaban hayatının korunmasına katkı sağlayan duyarlı vatandaşlara teşekkür etti ve benzer durumlarda yetkililere haber verilmesinin önemini vurguladı.

TUZLUCA’DA BULUNAN KERKENEZ DOĞAYA BIRAKILDI