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Ücret sözüyle ikna edilen işçi inşaatın son katından indirildi

Diyarbakır Bağlar'da ücretini alamadığını söyleyen işçi, inşaatın en üst katına çıkarak intihar girişiminde bulundu; ekipler ikna ederek aşağı indirdi.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 13:40

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 13:51

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ücret sözüyle ikna edilen işçi inşaatın son katından indirildi

Ücret sözüyle ikna edilen işçi inşaatın son katından indirildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir işçi, uzun süredir ücretini alamadığını belirterek çalıştığı inşaatın son katına çıktı ve intihar girişiminde bulundu. Olayı görenler durumu ilgili birimlere bildirdi.

Müdahale ekiplerinin çalışması:

Bölgeye sevk edilen 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekiplerince binanın altına şişme yatak serildi; çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde koordinasyon sağlandı.

İkna süreci ve sonrası işlemler:

Yetkililer ile yapılan görüşmelerde işçiye ücretinin verileceği garantisi verildi. Bunun üzerine şahıs ikna edilerek intihardan vazgeçti ve polis ekipleri tarafından güvenli şekilde aşağı indirildi. Ambulansta sağlık kontrolü yapılan kişi, ifadeye başvurulması için karakola götürüldü.

DİYARBAKIR’DA BİR KİŞİ, ÜCRETİNİ ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN SON KATINA ÇIKIP...

DİYARBAKIR’DA BİR KİŞİ, ÜCRETİNİ ALAMADIĞI GEREKÇESİYLE ÇALIŞTIĞI İNŞAATIN SON KATINA ÇIKIP İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU. ÜCRETİNİ ALACAĞININ GARANTİSİ VERİLEN ŞAHIS, İKNA EDİLEREK İNTİHARDAN VAZGEÇTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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