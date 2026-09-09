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Ücretlerini alamayan inşaat işçileri çatıya çıkarak ödeme istedi

Denizli Merkezefendi'de 15 katlı rezidans inşaatında çalışan taşeron işçiler, 4 aydır ücret alamadıkları gerekçesiyle çatıya çıkarak ödeme talep etti.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ücretlerini alamayan inşaat işçileri çatıya çıkarak ödeme istedi

Denizli'de rezidans inşaatında taşeron işçiler çatı eylemi başlattı

Denizli Merkezefendi ilçesi Göveçlik Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı'nda yapımı süren 15 katlı lüks konut projesinde çalışan taşeron firma işçileri, yaklaşık dört aydır ücretlerini almadıkları iddiasıyla inşaatın çatısına çıkarak eylem yaptı. İşçiler, hesaplarına para yatmadan çatıdan inmeyeceklerini ilan etti.

olayın gelişimi:

Çatıya çıkan işçilerin durumunu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri ile itfaiye ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, çatıda bekleyen işçilerin aşağıya beton parçaları attığı gözlendi. Çatıdaki grup, aşağıya seslenerek aylardır alamadıkları ücretlerin yatırılmasını talep etti.

işçilerin talepleri ve arabuluculuk süreci:

Eylemdeki işçiler, "4 aydır buradayız, bir kuruş para alamadık. Bugün ödeyeceğiz, yarın ödeyeceğiz diyerek 4 aydır bizi oyalıyorlar" ifadeleriyle yaşadıkları mağduriyeti anlattı. İşçiler, ailelerinin ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirterek, hak ettikleri ücretlerin bir an önce hesaplarına yatırılmasını istedi. Güvenlik güçleri, olayın daha fazla büyümesini önlemek ve işçileri ikna etmek amacıyla arabuluculuk görüşmelerine başladı.

Olayın seyrine ilişkin yetkili bir kurum ya da firma tarafından yapılan resmi bir açıklama haberde yer almamaktadır; gelişmelerle ilgili arabuluculuk ve güvenlik önlemleri devam etmektedir.

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 15 KATLI LÜKS KONUTLARIN İNŞAATINDA ÇALIŞAN...

DENİZLİ’NİN MERKEZEFENDİ İLÇESİNDE YAPIMI DEVAM EDEN 15 KATLI LÜKS KONUTLARIN İNŞAATINDA ÇALIŞAN TAŞERON İŞÇİLER, 4 AYDIR ÜCRETLERİNİ ALAMADIKLARI İDDİASIYLA ÇATIYA ÇIKARAK EYLEM YAPTI. İŞÇİLER, PARALARI HESAPLARINA YATIRILMADAN ÇATIDAN İNMEYECEKLERİNİ SÖYLEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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